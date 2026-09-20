Atlético de Madrid vs. Real Madrid: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid este domingo 20 de septiembre por La Liga. Revisa horarios y las opciones de transmisión para seguir en vivo el derbi.

Atlético de Madrid recibe a Real Madrid este domingo 20 de septiembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, por LaLiga 2026/2027, en un partido programado para las 9:15 A.M. (hora peruana). El derbi madrileño los enfrenta con una misión: una victoria para no perder de vista al líder Barcelona.

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Atlético de Madrid llega en el cuarto lugar con 13 puntos en seis partidos y viene de conseguir dos victorias contundentes: 4-0 sobre Osasuna y 3-0 ante Real Sociedad. Así, el equipo dirigido por Diego Simeone buscará su tercer triunfo consecutivo en La Liga. Además, Julián Álvarez está disponible para el derbi tras volver a entrenar con el grupo, aunque Simeone dejó abierta la decisión sobre si será titular o si ingresará durante el encuentro.

Real Madrid, por su parte, ocupa el segundo puesto con 15 unidades en seis fechas. El cuadro madridista llega tras ganar sus dos partidos ligueros más recientes: 3-2 a Elche y 4-1 a Rayo Vallecano. En la previa, Simeone advirtió que las transiciones verticales del rival obligarán al Atlético a cuidar las pérdidas de balón, mientras que José Mourinho expresó confianza en la fortaleza colectiva de su plantel, pese a reconocer ciertas dificultades en el juego.

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¿Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

El partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, tiene las siguientes opciones confirmadas de transmisión:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN y Disney+ Premium

y Brasil: CazéTV

México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN 2 , ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, , , y España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se juega este domingo 20 de septiembre por La Liga. A continuación, los horarios de inicio en cada país:

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7:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 8:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 9:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 10:15 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 11:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 16:15 | España

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