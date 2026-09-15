Las alineaciones confirmadas para ElChe vs. Real Madrid por LaLiga 2026/2027: formaciones, cambios y bajas

Conoce las alineaciones confirmadas del partido por LaLiga: ElChe vs. Real Madrid. Los detalles de este cotejo, correspondiente a la fecha 6.

El Estadio Martínez Valero se viste de gala para recibir un choque determinante en LaLiga EA Sports 2026/2027. El Real Madrid visita al Elche CF por la sexta jornada del campeonato, en un partido donde ambos entrenadores ajustan sus piezas tras una exigente seguidilla de partidos.

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El conjunto ilicitano llega con la intención de dar la sorpresa en casa aprovechando el impulso de su afición. Por su parte, la escuadra merengue busca sumar tres puntos fundamentales para mantenerse firme en los primeros puestos de la clasificación general.

ElChe vs. Real Madrid por LaLiga 2026/2027 se juega el día de hoy. (Foto: X).

La alineación confirmada del Elche CF

El cuadro local apostará por un dibujo táctico 4-4-2 diseñado para cerrar espacios por dentro y generar peligro rápido por las bandas.

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Alineación del Elche CF:

XI ELCHE: Dituro; Revivo, Chust, Redondo, Sangaré; Valera, Villar, Aguado, Morente; Neto; Osorio.

El once titular del Real Madrid

José Mourinho mantiene la solidez en su esquema 4-2-3-1 con la dupla ofensiva compuesta por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior al frente.

Alineación del Real Madrid:

XI REAL MADRID: Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Vinícius, Güler, Diomandé; Mbappé.

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Bajas y ausencias confirmadas para el partido

Ambos planteles afrontan este compromiso con ausencias sensibles por problemas físicos sufridos en las últimas semanas.

El Real Madrid no podrá contar con Éder Militão por lesión en el bíceps femoral, Ferland Mendy debido a molestias en el recto femoral y Rodrygo Goes por baja de larga duración. Por parte del Elche CF, la única ausencia confirmada es la de Yago Santiago por problemas físicos.

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Las variantes en el banquillo del Elche y Real Madrid

Los entrenadores tendrán opciones de primer nivel para modificar el ritmo del encuentro en la segunda parte.

En la reserva del Real Madrid aguardan Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Denzel Dumfries, Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Endrick. En tanto, las variantes del Elche CF serán Marc Aguado, Martim Neto, Pedro Bigas, Grady Diangana, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.

DATOS CLAVE

El Real Madrid visita al Elche CF por la sexta jornada de LaLiga.

Kylian Mbappé y Vinícius lideran el ataque del conjunto merengue ante Elche.

Militão, Mendy y Rodrygo son bajas confirmadas en la plantilla visitante.