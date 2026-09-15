Barcelona vs Racing de Santander por LaLiga 2026/2027: hora y dónde ver por TV y streaming online

Barcelona recibe a Racing de Santander este miércoles por LaLiga 2026/2027. Revisa horarios, las opciones de transmisión y más detalles del partido.

FC Barcelona y Racing de Santander se enfrentan hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, en el Camp Nou por LaLiga 2026/2027, en un partido que inicia a las 14:30 horas de Perú. El cuadro azulgrana buscará sostener el liderato del campeonato ante un rival que llega instalado en la mitad de la tabla.

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El equipo de Hansi Flick manda en la clasificación con 15 puntos en cinco partidos, producto de un puntaje perfecto de cinco triunfos. Además, suma 21 goles a favor y cuatro en contra, y viene de imponerse por 4-2 al Levante para estirar su racha ganadora. El DT alemán ya advirtió en la previa que Racing será un rival incómodo por su valentía y sus ataques al espacio.

El equipo verdiblanco, por su parte, ocupa la décima posición con siete puntos en cinco encuentros, con un saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas. En su última presentación venció por 2-1 al Deportivo Alavés y llega al Camp Nou con algunas bajas: Andrés Martín y Eriksson están fuera por lesión, mientras que André Almeida no estará por suspensión. En ataque, Yassir Zabiri aparece como una de las principales amenazas, con cinco goles.

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El antecedente más reciente entre ambos fue el Racing de Santander 0-2 Barcelona del 15 de enero de 2026 por los octavos de final de la Copa del Rey 2025/2026. Ferran Torres (hoy en PSG) y Lamine Yamal fueron los autores de los goles.

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¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Racing Santander?

El partido entre Barcelona y Racing Santander, que se disputa en el Camp Nou, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium

Brasil: CazéTV

México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, , y España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD y Movistar+

Barcelona también anuncia cobertura minuto a minuto en su web y aplicación oficial, además de Barça Live en Barça Play y su canal de YouTube.

¿A qué hora se juega Barcelona vs Racing Santander?

Barcelona vs Racing Santander, partido de LaLiga, que se juega este miércoles 16 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados:

12:30 | Estados Unidos (hora del Pacífico)

13:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)

16:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

DATOS CLAVE

Barcelona vs. Racing de Santander juegan este miércoles 16 de septiembre por LaLiga 2026/2027.

juegan este miércoles 16 de septiembre por LaLiga 2026/2027. El Barcelona de Hansi Flick lidera el torneo con 15 puntos en cinco partidos.

lidera el torneo con 15 puntos en cinco partidos. Disney+ Premium y DAZN transmitirán el partido en Sudamérica y España respectivamente.