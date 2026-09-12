Levante vs. Barcelona por LaLiga 2026/2027: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

El Barcelona visita a Levante UD este domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de LaLiga. Conoce horario, las opciones para ver el partido y más detalles.

El FC Barcelona visita al Levante UD este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Ciutat de Valencia, por la jornada 5 de LaLiga 2026/2027. El encuentro inicia a las 9:15 A.M. de Perú y cuenta con el arbitraje de Jon Ander González Cuesta con Javier Iglesias Villanueva en el VAR.

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El Barcelona llega a esta fecha como líder de LaLiga con 12 puntos y un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos. En sus tres presentaciones más recientes venció 5-0 al Valencia, 5-2 al Rayo Vallecano y 2-0 al Athletic Bilbao. También viene de golear por UEFA Champions League por 5-1 al Feyenoord como local.

Además, Raphinha atraviesa un gran inicio de temporada con seis goles y una asistencia, luego de haber sido elegido Jugador del Mes de LaLiga en agosto. Hansi Flick remarcó que su equipo debe mantener la concentración porque la situación puede cambiar rápidamente.

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El Levante UD, por su parte, ocupa el puesto 13 de la tabla de posiciones con cinco puntos en cuatro jornadas y llega con tres partidos consecutivos sin perder. En esa secuencia empató 0-0 con el Málaga CF, goleó 5-2 al Real Betis y volvió a igualar 0-0 ante el Osasuna.

Encadena seis victorias consecutivas como local, una fortaleza que su técnico Luís Castro destacó al señalar que el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, pero que su escuadra debe intentar hacerle daño, apoyada además por una afición que le da fuerza en casa.

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El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto catalán: el Barcelona venció 3-0 al Levante UD el 22 de febrero de 2026. Antes, también se impuso 3-2 en Valencia el 23 de agosto de 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Levante vs. Barcelona?

El partido entre el Levante UD y el Barcelona, que se disputa en el Ciutat de Valencia, tiene estas opciones de transmisión por TV y streaming online en cada país:

Perú y toda Sudamérica: DSports y DGO

y Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

y México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, , y España: LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar+

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¿A qué hora se juega Levante vs. Barcelona?

El Levante UD vs. Barcelona se juega este domingo 13 de septiembre por la jornada 5 de LaLiga. Estos son los horarios de referencia para seguir el encuentro:

7:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

8:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

9:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

10:15 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

11:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:15 | España (sábado 12)

DATOS CLAVE

FC Barcelona visita al Levante este domingo 13 de septiembre por LaLiga.

este domingo 13 de septiembre por LaLiga. Barcelona lidera LaLiga con 12 puntos y Raphinha suma seis goles esta temporada.

con 12 puntos y suma seis goles esta temporada. Transmisión en Sudamérica por DSports y DGO a las 9:15 A.M. en Perú.