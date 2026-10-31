Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis quiere meterse en zona de Champions y un partido como este, ante el colista, es justamente el tipo de encuentro que no se puede dejar pasar. El Málaga, en cambio, llega urgido de puntos para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.
Para los verdiblancos se trata de una chance concreta de afianzarse entre los mejores de LaLiga, mientras que para el Málaga cada fecha que pasa sin sumar lo aleja más de la pelea por la permanencia.
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de un empate sin goles como visitante frente al Celta, resultado que frenó un poco el envión después de la paliza que le propinó al Osasuna por 5-2. En el medio sufrió una goleada en contra ante el Barcelona, así que la visita del Málaga aparece como una buena oportunidad para recomponer la puntería ofensiva en casa.
El Málaga ocupa el último lugar de la tabla y no logra despegarse de ahí. Viene de igualar 1-1 como visitante ante el Alavés, aunque antes de eso había sufrido una goleada de local frente a la Real Sociedad. Los empates se repiten en su andar reciente, pero los puntos no alcanzan para salir del fondo.
El historial entre Betis y Málaga
El historial entre ambos es parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. En el partido más reciente, disputado en 2025, el Málaga se impuso 3-1 como local. Antes de eso, el Betis se había quedado con dos de los últimos tres duelos directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2025
|Málaga vs. Betis
|3-1
|Club Friendlies
|30/04/2018
|Betis vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|18/12/2017
|Málaga vs. Betis
|0-2
|Primera División
|28/02/2017
|Málaga vs. Betis
|1-2
|Primera División
|23/09/2016
|Betis vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|19/03/2016
|Betis vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|07/11/2015
|Málaga vs. Betis
|0-1
|Primera División
|31/03/2014
|Betis vs. Málaga
|1-2
|Primera División
|03/11/2013
|Málaga vs. Betis
|3-2
|Primera División
|24/02/2013
|Betis vs. Málaga
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 08:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 10:15 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Betis suma 20 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.