Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis quiere meterse en zona de Champions y un partido como este, ante el colista, es justamente el tipo de encuentro que no se puede dejar pasar. El Málaga, en cambio, llega urgido de puntos para empezar a mirar hacia arriba en la tabla.

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Para los verdiblancos se trata de una chance concreta de afianzarse entre los mejores de LaLiga, mientras que para el Málaga cada fecha que pasa sin sumar lo aleja más de la pelea por la permanencia.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de un empate sin goles como visitante frente al Celta, resultado que frenó un poco el envión después de la paliza que le propinó al Osasuna por 5-2. En el medio sufrió una goleada en contra ante el Barcelona, así que la visita del Málaga aparece como una buena oportunidad para recomponer la puntería ofensiva en casa.

El Málaga ocupa el último lugar de la tabla y no logra despegarse de ahí. Viene de igualar 1-1 como visitante ante el Alavés, aunque antes de eso había sufrido una goleada de local frente a la Real Sociedad. Los empates se repiten en su andar reciente, pero los puntos no alcanzan para salir del fondo.

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El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos es parejo: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. En el partido más reciente, disputado en 2025, el Málaga se impuso 3-1 como local. Antes de eso, el Betis se había quedado con dos de los últimos tres duelos directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Málaga vs. Betis 3-1 Club Friendlies 30/04/2018 Betis vs. Málaga 2-1 Primera División 18/12/2017 Málaga vs. Betis 0-2 Primera División 28/02/2017 Málaga vs. Betis 1-2 Primera División 23/09/2016 Betis vs. Málaga 1-0 Primera División 19/03/2016 Betis vs. Málaga 0-1 Primera División 07/11/2015 Málaga vs. Betis 0-1 Primera División 31/03/2014 Betis vs. Málaga 1-2 Primera División 03/11/2013 Málaga vs. Betis 3-2 Primera División 24/02/2013 Betis vs. Málaga 3-0 Primera División

Horario del partido

Perú: 12:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 08:00 hs

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 10:15 hs

Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis