Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no quedar enganchado a la zona baja, mientras el Betis llega como uno de los equipos en forma de LaLiga y con la idea de meterse en puestos europeos.
Son realidades opuestas: uno pelea por respirar en la tabla y el otro ya mira hacia arriba, con chances concretas de seguir escalando posiciones.
La actualidad de ambos equipos
El Elche viene de caer 0-1 como local ante Valencia, un golpe que cortó una racha positiva después del triunfo 3-0 ante Rayo Vallecano y el empate sin goles frente a Villarreal. Con 10 puntos en 11 fechas y en el puesto 17, el equipo necesita reencontrarse rápido con la victoria en su propia cancha para alejarse de la zona de descenso.
El Betis atraviesa un buen momento: ganó 2-1 de local ante Málaga y antes había empatado sin goles como visitante frente a Celta. La única mancha reciente fue la derrota 2-5 ante Barcelona, pero el equipo se repuso rápido. Cuarto con 23 puntos, llega a Elche con la intención de no perder pisada en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Elche y Betis
El historial entre ambos está parejo, con el Betis apenas arriba en el balance general: 8 victorias contra 7 del Elche y 5 empates en 20 enfrentamientos, con un reparto de goles muy ajustado (29 a 26 a favor del equipo andaluz). En los últimos cruces el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1, aunque el antecedente previo había terminado igualado 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Primera División
|14/01/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Copa del Rey
|18/08/2025
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|24/02/2023
|Elche vs. Betis
|2-3
|Primera División
|15/08/2022
|Betis vs. Elche
|3-0
|Primera División
|19/04/2022
|Betis vs. Elche
|0-1
|Primera División
|21/11/2021
|Elche vs. Betis
|0-3
|Primera División
|04/04/2021
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|01/11/2020
|Betis vs. Elche
|3-1
|Primera División
|22/07/2014
|Elche vs. Betis
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Betis suma 23 puntos en el torneo.