Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no quedar enganchado a la zona baja, mientras el Betis llega como uno de los equipos en forma de LaLiga y con la idea de meterse en puestos europeos.

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Son realidades opuestas: uno pelea por respirar en la tabla y el otro ya mira hacia arriba, con chances concretas de seguir escalando posiciones.

La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de caer 0-1 como local ante Valencia, un golpe que cortó una racha positiva después del triunfo 3-0 ante Rayo Vallecano y el empate sin goles frente a Villarreal. Con 10 puntos en 11 fechas y en el puesto 17, el equipo necesita reencontrarse rápido con la victoria en su propia cancha para alejarse de la zona de descenso.

El Betis atraviesa un buen momento: ganó 2-1 de local ante Málaga y antes había empatado sin goles como visitante frente a Celta. La única mancha reciente fue la derrota 2-5 ante Barcelona, pero el equipo se repuso rápido. Cuarto con 23 puntos, llega a Elche con la intención de no perder pisada en la pelea por los puestos de arriba.

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El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está parejo, con el Betis apenas arriba en el balance general: 8 victorias contra 7 del Elche y 5 empates en 20 enfrentamientos, con un reparto de goles muy ajustado (29 a 26 a favor del equipo andaluz). En los últimos cruces el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1, aunque el antecedente previo había terminado igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Betis vs. Elche 2-1 Primera División 14/01/2026 Betis vs. Elche 2-1 Copa del Rey 18/08/2025 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 24/02/2023 Elche vs. Betis 2-3 Primera División 15/08/2022 Betis vs. Elche 3-0 Primera División 19/04/2022 Betis vs. Elche 0-1 Primera División 21/11/2021 Elche vs. Betis 0-3 Primera División 04/04/2021 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 01/11/2020 Betis vs. Elche 3-1 Primera División 22/07/2014 Elche vs. Betis 2-1 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis