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Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Betis, LaLiga
Elche vs. Betis, LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para no quedar enganchado a la zona baja, mientras el Betis llega como uno de los equipos en forma de LaLiga y con la idea de meterse en puestos europeos.

Son realidades opuestas: uno pelea por respirar en la tabla y el otro ya mira hacia arriba, con chances concretas de seguir escalando posiciones.

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La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de caer 0-1 como local ante Valencia, un golpe que cortó una racha positiva después del triunfo 3-0 ante Rayo Vallecano y el empate sin goles frente a Villarreal. Con 10 puntos en 11 fechas y en el puesto 17, el equipo necesita reencontrarse rápido con la victoria en su propia cancha para alejarse de la zona de descenso.

El Betis atraviesa un buen momento: ganó 2-1 de local ante Málaga y antes había empatado sin goles como visitante frente a Celta. La única mancha reciente fue la derrota 2-5 ante Barcelona, pero el equipo se repuso rápido. Cuarto con 23 puntos, llega a Elche con la intención de no perder pisada en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está parejo, con el Betis apenas arriba en el balance general: 8 victorias contra 7 del Elche y 5 empates en 20 enfrentamientos, con un reparto de goles muy ajustado (29 a 26 a favor del equipo andaluz). En los últimos cruces el Betis se impuso dos veces seguidas por 2-1, aunque el antecedente previo había terminado igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Betis vs. Elche2-1Primera División
14/01/2026Betis vs. Elche2-1Copa del Rey
18/08/2025Elche vs. Betis1-1Primera División
24/02/2023Elche vs. Betis2-3Primera División
15/08/2022Betis vs. Elche3-0Primera División
19/04/2022Betis vs. Elche0-1Primera División
21/11/2021Elche vs. Betis0-3Primera División
04/04/2021Elche vs. Betis1-1Primera División
01/11/2020Betis vs. Elche3-1Primera División
22/07/2014Elche vs. Betis2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Betis suma 23 puntos en el torneo.
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