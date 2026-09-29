¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026-27

Hoy viviremos el partido por la UEFA Nations League 2026-27: España vs. Croacia. Entérate las alineaciones titulares, si estará Lamine Yamal.

La Selección Española afronta una jornada decisiva en la UEFA Nations League 2026-27 cuando mida fuerzas ante Croacia. La gran interrogante entre los aficionados de La Roja gira en torno a la presencia del joven atacante blaugrana.

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La respuesta es afirmativa. Lamine Yamal arranca como titular en el esquema de Luis de la Fuente para adueñarse de la banda derecha del ataque español.

Hoy es el España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026-27. (Foto: X).

El rol de Lamine Yamal en el ataque de España

Lamine Yamal se consolida como la principal pieza desequilibrante de la selección nacional. Su capacidad en el mano a mano y desborde por el costado derecho resulta clave para romper la línea defensiva balcánica.

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El extremo formará el tridente ofensivo en el esquema 4-2-3-1 de España. Estará acompañado por Mikel Oyarzabal en el frente de ataque y por Nico Williams o Álex Baena en la banda izquierda.

Alineaciones probables de España vs. Croacia

XI España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón.

Defensas: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams (o Álex Baena), Mikel Oyarzabal.

XI Croacia (4-2-3-1)

Portero: Dominik Livaković.

Defensas: Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić.

Centrocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Luka Sučić.

Delanteros: Franjo Ivanović, Igor Matanović.

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¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Croacia?

El compromiso por la Liga de Naciones se disputará este martes 29 de septiembre de 2026.

El horario de inicio del partido según el país es el siguiente:

Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p. m.

México: 12:45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2:45 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 3:45 p. m.

España: 20:45 h.

¿Dónde se juega y cómo se ve en vivo?

El escenario del encuentro será el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ubicado en la ciudad de Sevilla.

Para seguir las acciones del partido en directo:

Sudamérica: Transmisión por ESPN en televisión y Disney+ Premium en streaming.

España: Cobertura en abierto por La 1 de TVE y online mediante RTVE Play.

Estados Unidos: Transmisión a través de Fox Sports y la plataforma ViX.

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