Mientras aún no confirma su retiro, Cristiano Ronaldo reveló con qué camiseta quiere anotar su gol mil

La más reciente conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo dejó distintos títulos sobre su futuro cercano, así que en la siguiente nota conoce a detalle las pretensiones más relevantes del astro portugués.

La noticia del día tiene que ver con las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Sabiendo que se encuentra en la etapa final de su exitosa trayectoria deportiva, aseguró que por ahora no pretende ponerle una fecha final para colgar los botines. Además, no dudó en revelar con qué camiseta le encantaría cumplir el objetivo de los mil goles, récord en donde por ahora lleva 979 anotaciones.

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“No tengo ya una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante. No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento. No pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año”; comentó Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa.

🗣️ "I know what I do to be here!"



Cristiano Ronaldo on if he considered retiring after the World Cup. pic.twitter.com/WGO4yFxKZs — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2026

En la previa de lo que será del debut de Portugal en el Grupo D de la Nations League, el capitán y referente luso aseguró que la cereza del pastel en el sueño de llegar a los mil goles sería anotarlo vistiendo la camiseta de su selección. Si bien entiende que es una petición emotiva y que le gustaría disfrutar de dicho momento, a la vez es consciente que no necesariamente podría darse así.

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“Las misiones ahora son dos: ganar la Nations League y alcanzar los mil goles en mi carrera. Tú sabes la respuesta. Me gustaría que mi gol mil fuera con Portugal. Sería una historia muy bonita. Dios quiera“. Es de esta manera que podemos entender el sentido de competitividad que sigue mantiene CR7 con 41 años de edad. Si bien siempre están las críticas, está muy firme en sus próximos objetivos.

Cristiano Ronaldo: “Me gustaría que mi gol 1,000 fuera con Portugal. Sería una historia muy bonita. Dios quiera”



Te amo Cris, ojalá que siiiuuu! 🐐 pic.twitter.com/OQBs6J1OQi — MT2 (@madrid_total2) September 23, 2026

Un nuevo comienzo de Cristiano Ronaldo con camiseta de Portugal

Cristiano Ronaldo reveló que por ahora se siente muy bien siendo parte de las convocatorias de Portugal y el día que ya no esté de manifiesto la posibilidad de seguir en las nóminas, lo entenderá y dará un paso al costado. Frente a este escenario, el capitán luso se alista para una nueva competencia y el debut en el Grupo D de la Nations League está a la vuelta de la esquina.

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Así es. Portugal enfrentará a Gales el día de mañana jueves 24 de septiembre a las 13:45 (hora peruana) por la fecha 1 del Grupo de la Nations League. El partido se disputará en el Estádio José Alvalade ubicado en Lisboa, lo cual también significará el reencuentro de los hinchas con un CR7 que a su vez mira con optimismo la posibilidad de aumentar la cifra de goles para llegar a los mil.

Fuente: Cristiano Ronaldo.

DATOS CLAVES

Cristiano Ronaldo anhela anotar su gol número mil con la Selección de Portugal.

anhela anotar su gol número mil con la 979 goles registra actualmente el delantero de 41 años en su carrera profesional.

registra actualmente el delantero de 41 años en su carrera profesional. 24 de septiembre jugará Portugal ante Gales por la Liga de Naciones.