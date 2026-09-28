Las alineaciones confirmadas del Turquía vs. Italia por el Grupo A1 de la UEFA Nations League

Tenemos un tremendo partido por la UEFA Nations League: Turquía vs. Italia. Conoce las alineaciones titulares para este cotejo internacional.

La segunda jornada del Grupo A1 de la UEFA Nations League presenta un duelo de alta tensión en el Timsah Arena de Bursa. Turquía se mide ante Italia en un choque crucial donde ambas selecciones necesitan sumar tres puntos.

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El técnico de Turquía, Vincenzo Montella, se enfrenta al equipo de su país en un partido condicionado por importantes bajas en ambos lados. Ambos entrenadores ya tienen definidos sus once titulares para salir a la cancha.

Turquía vs. Italia se enfrentan en la Liga de Naciones. (Foto: X).

Alineación confirmada de Turquía

El seleccionado turco saldrá con un sistema táctico 3-4-2-1 para hacerse fuerte en casa. Altay Bayındır será el encargado de defender la portería desde el inicio.

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En la línea defensiva de tres centrales actuarán Zeki Çelik, Merih Demiral y Abdülkerim Bardakcı. La banda derecha estará ocupada por Oğuz Aydın, mientras que Ferdi Kadıoğlu cubrirá el carril izquierdo.

El doble pivote en el centro del campo estará formado por Salih Özcan e İsmail Yüksek. En la mediapunta jugarán Arda Güler y Can Uzun para generar peligro, dejando a Barış Alper Yılmaz como el delantero referencia.

Las principales ausencias del equipo turco son el arquero Uğurcan Çakır por suspensión, además de Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız y Mert Müldür por lesión.

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XI TURQUÍA: Bayindir; Çelik, Kabak, Demiral; Aydin, Kökçü, Özcan, Elmali; Arda Güler, Can Uzun; Yilmaz.

Alineación confirmada de Italia

Por su parte, la selección italiana saltará al terreno de juego con su tradicional parado 4-3-3. Gianluigi Donnarumma liderará al equipo desde el arco y portará la cinta de capitán.

La línea de cuatro defensores estará conformada por Giovanni Di Lorenzo en la derecha, Gianluca Mancini y Diego Coppola como la dupla central, y Riccardo Calafiori ocupando el lateral izquierdo.

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En la mitad de la cancha, Sandro Tonali será el eje del equipo junto a Nicolò Barella y Alessandro Gianni Romano. El ataque estará compuesto por Nicolò Cambiaghi y Francesco Pio Esposito por los extremos, acompañando a Moise Kean en punta.

La Azzurra afronta este compromiso con importantes bajas en su nómina debido a problemas físicos, destacando las ausencias de Federico Dimarco, Bryan Cristante y Nicolò Zaniolo.

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XI ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Claves tácticas del Turquía vs. Italia

El plan de juego de Turquía se enfocará en aprovechar la creatividad de Arda Güler entre líneas y el recorrido constante de sus dos carrileros. El equipo local buscará presionar alto para forzar el error rival.

Italia intentará controlar el ritmo del encuentro adueñándose de la pelota a través de Tonali y Barella en el mediocampo. La efectividad en el área chica será la clave definitiva para definir al ganador en Bursa.

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