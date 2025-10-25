FC Barcelona afronta el Clásico del domingo 26 de octubre ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu con hasta 7 bajas importantes. Hansi Flick ha tenido varios problemas en los últimos partidos debido a las lesiones y, para este derbi correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025-26, no es la excepción.

Los siete (7) jugadores que no podrán jugar el Clásico ante Real Madrid en Barcelona son los delanteros Robert Lewandowski, Raphinha y Dani Olmo, el mediocampista Gavi, el defensor Andreas Christensen y los arqueros Marc-André Ter Stegen y Joan García. Todos tienen alguna lesión importante, salvo el caso del danés quien padeció un malestar en los últimos días y no será arriesgado.

Las 7 bajas del FC Barcelona ante el Real Madrid y qué lesión tiene cada uno

Robert Lewandowski: se lesionó luego de la fecha FIFA de octubre con la Selección de Polonia. Padece una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Su regreso se daría luego de la ventana internacional FIFA de noviembre.

Dani Olmo: el Barça confirmó “una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva” el pasado 13 de octubre. Su regreso no está confirmado, aunque se especula que sea para antes de la fecha FIFA de noviembre.

Dani Olmo, una de las bajas del Barça para el Clásico (Getty Images).

Raphinha: se lesionó a fines de septiembre y se confirmó que sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se esperaba que pudiese llegar al Clásico, pero tal parece que sufrió una pequeña recaída y, por eso, no fue arriesgado. Volvería a principios de noviembre.

Gavi: una rotura del menisco interno de la rodilla derecha lo llevó a pasar al quirófano para una cirugía artroscópica a fines de septiembre, luego de una lesión de ligamentos y del menisco externo. Su recuperación demandaría entre cuatro y cinco meses, por lo que no lo veremos en cancha hasta 2026.

El duro parte médico de Gavi y su larga recuperación (X @FCBarcelona_es).

Andreas Christensen: si bien se estuvo entrenando durante la semana, las secuelas de una gastroenteritis sufrida hace algunos días lo dejan fuera del Clásico.

Marc-André Ter Stegen: caso conocido. Tuvo que ser operado por problemas lumbares en julio de este año y recién recibiría el alta para enero de 2026. El Barça tuvo un inconveniente con el alemán, ya que necesitaba su firma para ser dado de baja ante LaLiga y, así, inscribir a Joan García. Tras una disputa en donde le retiraron la capitanía del primer equipo, firmó y, así, volvió a ser capitán.

Joan García: sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda a fines de septiembre y se le realizó una artroscopia. Su recuperación le demandaría entre 4 y 6 semanas.

Los convocados del FC Barcelona para el Clásico

ARQUEROS : Wojciech Szczęsny, Diego Kochen y Eder Aller.

: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen y Eder Aller. DEFENSORES : Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents y Xavi Espart.

: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents y Xavi Espart. MEDIOCAMPISTAS : Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Marc Bernal y Dro Fernández.

: Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie De Jong, Marc Bernal y Dro Fernández. DELANTEROS: Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.

La alineación que perfila Hansi Flick en FC Barcelona para el Clásico

Hansi Flick, por supuesto, por tratarse del Clásico ante Real Madrid, perfila una alineación titular con lo mejor en FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

