¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el duelo por la fecha 1 del Mundial de Clubes?

El reto más importante en la historia de Alianza Lima tendrá lugar este martes 9 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El cuadro ‘íntimo’ debutará en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 enfrentando a Osasco, equipo que también es parte del Grupo A.

Ysabella Sánchez, una de las referentes del equipo dirigido por Facundo Morando, expresó su entusiasmo por participar en este importante torneo internacional con el club de sus amores. La jugadora aseguró que darán lo máximo en cada punto para poder alcanzar el objetivo.

“Estamos muy ilusionadas, vamos a entregar todo de nosotros, a jugar y divertirnos. El técnico nos pide siempre que nos divirtamos en la cancha. Vamos a enfrentarnos a las mejores jugadoras del mundo y es una experiencia muy bonita para demostrar nuestro juego”, señaló la popular ‘Chabelita’.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco?

El partido entre Alianza Lima y Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tiene previsto iniciar a las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

México: 17:30 horas

Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 20:30 horas

Programación partido entre Alianza Lima vs. Osasco (Alianza Lima Vóley).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Osasco?

La cobertura EN VIVO del partido entre Alianza Lima y Osasco, correspondiente al Mundial de Clubes de Vóley 2025, será transmitida por la señal de Latina TV (canal 2).

Los fanáticos podrán seguir cada punto, jugada y momento clave del encuentro desde la comodidad de sus hogares, disfrutando de los comentarios y análisis en directo del torneo que reúne a los mejores clubes del vóley mundial.

Lista de convocadas de Alianza Lima

Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.

Opuestas: Yanlis Féliz y Maeva Orlé.

Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart.

Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

DATOS CLAVES

Alianza Lima debutará en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 este martes 9 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, enfrentando a Osasco por el Grupo A.

El partido de Alianza Lima vs. Osasco está programado para las 18:30 horas de Perú.