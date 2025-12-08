Pablo Ceppelini decidió hablar públicamente tras los gestos obscenos que hizo contra la hinchada de Alianza Lima, asegurando que en ningún momento buscó faltar el respeto a los hinchas que asistieron al Estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el uruguayo reconoció que se equivocó al reaccionar de esa manera, aunque pidió comprensión al señalar que respondió impulsivamente tras recibir críticas que consideró injustas después de no haber sumado minutos en el encuentro ante Sporting Cristal.

Pablo Ceppelini hizo mea culpa tras fuerte reacción

“Sí, me equivoqué enojado por no jugar y quedar fuera. Soy humano hermano. Ya está, la erre. Jamás quise faltarle el respeto a alguien, pero tienes que entender las pulsaciones de alguien que quiso ayudar ayer y el DT no lo puso y encima te vas re puteado”, respondió en un comentario de Instagram.

Del mismo modo, Ceppelini sostuvo que también es importante valorar lo conseguido a nivel internacional, recordando que fueron momentos históricos para el club y que la hinchada no debería pasarlos por alto.

“Mira por el lado del técnico y fíjate las cosas que hizo. Se han jugado 18 partidos internacionalmente. Hace cuánto no dejabas fuera a Boca Juniors, Gremio, empatabas contra Sao Paulo allá. ¿Eso ya se olvidaron no?”, expresó.

El fuerte reclamo contra Néstor Gorosito

Por último, el volante señaló que el plantel de Alianza Lima asume su responsabilidad, pues reconocen que dejaron de lado la Liga 1 al enfocarse demasiado en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre el técnico Néstor Gorosito, a quien acusó de no saber organizar adecuadamente los partidos.

“Capaz que nos ilusionamos con la Copa Sudamericana y descuidamos el torneo local. Pero eso ya es culpa del DT que no sabe planificar partidos. Siempre putean a los mismos. Pregunta si llego tarde, si llego borracho, como estoy de peso, quién es el que está tirando para adelante. Eso no lo sabe ni lo ve nadie”, sentenció.

