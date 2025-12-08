La administración de Alianza Lima ha tomado una decisión definitiva respecto a la polémica dupla de directivos deportivos, Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, en medio de una ola de críticas generadas tras el cierre de la temporada. A pesar de que el club se clasificó como Perú 4 para la próxima Copa Libertadores, un resultado considerado insuficiente por gran parte de la afición, la cúpula directiva ha optado por la continuidad y la estabilidad en su proyecto.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima decide sobre Franco Navarro e hijo

La noticia, revelada por el periodista Luis Carrillo Pinto, confirma que tanto el padre, en el rol de Director Deportivo, como el hijo, en la posición de Gerente Deportivo, continuarán liderando el área deportiva del club victoriano durante toda la temporada 2026. Esta ratificación llega en un momento de gran efervescencia, donde sectores de la prensa e hinchas pedían una reestructuración inmediata de la gerencia.

Franco Navarro e hijo seguirán en Alianza Lima. (Foto: X).

Desde la llegada de Franco Navarro Mandayo al cargo en agosto de este año, la gestión ha estado marcada por las acusaciones de “nepotismo”, dado su vínculo familiar directo con el Director Deportivo, su padre. Estas críticas se sumaron a cuestionamientos sobre la experiencia del directivo más joven para un puesto de tan alta jerarquía en una institución tan exigente como Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima anuncia modificaciones internas

Sin embargo, la administración de Aliancistas por el Perú (anteriormente conocida como el Fondo Blanquiazul) ha decidido mantener la coherencia con su visión a largo plazo, brindando un espaldarazo incondicional a la dupla. La ratificación sugiere que el proyecto de los Navarro va más allá de los resultados inmediatos y busca consolidar una base estructural sólida en el área deportiva.

ver también Alianza Lima espera por el fichaje de este crack internacional: “No es un secreto…”

ver también Final de la historia: Néstor Gorosito no sigue en Alianza Lima tras perder con Sporting Cristal

El principal impulsor de esta decisión fue el Gerente General, Fernando Cabada, quien, según la información, busca ser congruente con las decisiones gerenciales tomadas previamente. Cabada fue el responsable de la contratación inicial de Navarro Mandayo y, al mantenerlo en el cargo, envía un mensaje claro de respaldo interno, priorizando la cohesión directiva por encima de la presión mediática y de los resultados a corto plazo.

Alianza Lima confía en el trabajo de los Navarro

En definitiva, esta postura de la administración blanquiazul asegura la estabilidad de la Gerencia Deportiva, aunque probablemente intensificará el debate entre la dirigencia y la hinchada. Con el horizonte puesto en 2026, los Navarro tendrán la responsabilidad de silenciar las críticas con fichajes estratégicos y, sobre todo, con un rendimiento deportivo que esté a la altura de las expectativas de un club que siempre aspira al campeonato nacional y a competir con dignidad en el plano internacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE