¡Gol anulado a Lennart Karl! Bayern Múnich 0-0 Sporting CP EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Bayern Múnich y Sporting CP de Lisboa se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Allianz Arena de Múnich se prepara para una nueva noche del certamen continental. El partido comienza a las 12:45 horas (Bogotá y Lima) y se puede ver en vivo por ESPN (Colombia) y la plataforma Disney+ Premium.
Bayern Múnich viene de perder en la última fecha ante Arsenal, lo que lo bajó también del primer lugar en la fase liga. Sporting CP, por su parte, viene de vencer a Brujas para acomodarse en el octavo lugar. El ganador de este partido puede dar un paso muy importante rumbo a la clasificación a octavos de final.