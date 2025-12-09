¡Gol anulado a Lennart Karl! Bayern Múnich 0-0 Sporting CP EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

11:35hs ¿CÓMO LLEGAN BAYERN MÚNICH Y SPORTING CP AL PARTIDO?

Bayern Múnich venía invicto en la Champions League hasta la derrota ante Arsenal (3-1) en la jornada pasada. Anteriormente, le ganó al Chelsea (3-1), al Pafos (1-5), al Brujas (4-0) y al PSG (1-2).

Por su parte, Sporting de Lisboa acumula tres victorias, una derrota y un empate en esta Champions. Le ganó al Kairat (4-1), al Olympique de Marsella (2-1) y al Brujas (3-0). Su única caída fue ante Napoli (2-1) y empató ante Juventus (1-1).