¡Gol anulado a Lennart Karl! Bayern Múnich 0-0 Sporting CP EN VIVO y GRATIS por la UEFA Champions League 2025-26 vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Bayern Múnich iguala ante Sporting CP en el Allianz Arena. Se trata del duelo de la sexta fecha de la fase liga de la Champions League.

13' PT: REMATE DE LENNART KARL

Lennart Karl remató de zurda desde la puerta del área. El remate fue débil y se fue lejos.

6' PT: GOL ANULADO A LENNART KARL

Lennart Karl metió un gran gol de zurda. Sin embargo, la acción fue anulada por offside previo. El VAR validó la posición de adelanto.

3' PT: REMATE DE HARRY KANE

Harry Kane probó de zurda y media distancia. El balón se fue por arriba del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Bayern Múnich vs. Sporting CP por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Bayern Múnich y Sporting CP ya están en el campo de juego del Allianz Arena. En minutos, se viene el inicio de partido.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • Árbitro principal: Nicholas Walsh (Escocia).
  • Asistente 1: Francis Connor (Escocia).
  • Asistente 2: Daniel McFarlane (Escocia).
  • Cuarto árbitro: Donald Robertson (Escocia).
  • Árbitro VAR: Andrew Dallas (Escocia).
  • Asistente VAR: Rob Dieperink (Países Bajos).

LOS GOLEADORES DE BAYERN Y SPORTING CP

Bayern Múnich tiene en Harry Kane a su máximo goleador en esta UEFA Champions League 2025-25, ya que tiene 5 goles (lo sigue Luis Díaz, con 3). En tanto, en el Sporting CP, el goleo está más repartido, pero el jugador que tiene más goles es Francisco Trincao con 3 anotaciones.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Bayern Múnich y Sporting CP ya están en el calentamiento de cara a su partido de este martes en el Allianz Arena.

¿POR QUÉ NO JUEGA LUIS DÍAZ?

Luis Díaz sigue sin estar presente en el once titular del Bayern Múnich en UEFA Champions League. Esto se debe a que sigue cumpliendo con una suspensión de tres partidos debido a su expulsión en el partido ante PSG por una dura falta contra Achraf Hakimi. Ante Arsenal, cumplió el primer partido de suspensión y hoy será el segundo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA BAYERN VS. SPORTING CP

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

SPORTING CP: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Eduardo Quaresma, Matheus Reis; Morten Hjulmand, Joao Simoes; Geny Catamo, Maximiliano Araújo, Alisson Santos; y Luis Suárez. DT: Rui Borges.

¿CÓMO LLEGAN BAYERN MÚNICH Y SPORTING CP AL PARTIDO?

Bayern Múnich venía invicto en la Champions League hasta la derrota ante Arsenal (3-1) en la jornada pasada. Anteriormente, le ganó al Chelsea (3-1), al Pafos (1-5), al Brujas (4-0) y al PSG (1-2).

Por su parte, Sporting de Lisboa acumula tres victorias, una derrota y un empate en esta Champions. Le ganó al Kairat (4-1), al Olympique de Marsella (2-1) y al Brujas (3-0). Su única caída fue ante Napoli (2-1) y empató ante Juventus (1-1).

BAYERN Y SPORTING SE ENFRENTAN EN EL ALLIANZ ARENA

Duelo entre equipos, con presente en zona de clasificación directa a octavos de final de la UEFA Champions League. Bayern Múnich, que está en el tercer lugar, recibe al Sporting CP, octavo en la fase liga, en el Allianz Arena.

Harry Kane, goleador del Bayern Múnich en esta Champions League.
© Getty ImagesHarry Kane, goleador del Bayern Múnich en esta Champions League.

Bayern Múnich y Sporting CP de Lisboa se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Allianz Arena de Múnich se prepara para una nueva noche del certamen continental. El partido comienza a las 12:45 horas (Bogotá y Lima) y se puede ver en vivo por ESPN (Colombia) y la plataforma Disney+ Premium.

Bayern Múnich viene de perder en la última fecha ante Arsenal, lo que lo bajó también del primer lugar en la fase liga. Sporting CP, por su parte, viene de vencer a Brujas para acomodarse en el octavo lugar. El ganador de este partido puede dar un paso muy importante rumbo a la clasificación a octavos de final.

