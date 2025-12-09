Es tendencia:
EN VIVO Barcelona 1-1 Frankfurt por Champions League: mirar HOY vía INTERNET TV GRATIS en ESPN 2 y Disney+

Tendremos esta tarde el partido por Champions League, de Barcelona vs. Frankfurt. Mira los detalles en nuestro vivo, aquí el minuto a minuto.

¡GOL DE BARCELONA!

Llegó el descuento del cuador español, después de una serie de pases previos. Definió Kounde de cabeza, un servicio de Rashford.

46': SE SALVÓ BARCELONA

Frankfurt salió con todo por la izquierda. Buscando la profundidad absoluta. La defensa de Barcelona se salvó por poco. Terminó en posición adelantada, era autogol de Gerard Martín.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Barcelona va por la remontada contra un siempre peligroso Frankfurt.

¡CAMBIO EN EL BARCELONA!

Ingresará por decisión de Hansi Flick: Marcus Rashford. Se retira Fermín López de un flojo primer tiempo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Barcelona pierde 1-01 ante Frankfurt, el gol no anotó Ansgar Knauff a los 21 minutos.

Imagen
45': APENAS DESVIADO

Ellyes Skhiri tuvo el segundo del Frankfurt. Tras un contraataque potente. Hace agua la defensa del Barcelona.

43': LA TUVO BARCELONA

Gran contra del cuadro culé, en este caso Raphinha tenía el pase perfecto. El brasileño equivoca el movimiento. Y se salvó Frankfurt.

39': DURA FALTA DE BARCELONA

Farès Chaïbi en la mitad de la cancha, enganchó a Eric García quien no supo reaccionar. Es falta, pero no amonestación por ahora.

38': NO HAY MAYORES EMOCIONES

Barcelona presiona alto, intenta jugar por dentro con pases cortos. Le dejan muy sencilla la labor de Frankfurt que está cómodo atrás.

35': PROBÓ DE MEDIA DISTANCIA

Raphinha aprovechó un balón suelto, en este caso acomodó el remate. Pero respondió bien la defensa del Frankfurt.

33': SE LE COMPLICO LA SALIDA

Michael Zetterer casi comete un error por culpa de su defensa. El portero de Frankfurt salvó lo que era un pelotazo peligroso de Barcelona.

31': FALTA DURA PARA BARCELONA

Ellyes Skhiri cometió una falta que parecía ser amonestación. Salió limpio el jugador del Frankfurt.

29': NO FUE BUEN PASE

Pedri intentó jugar profundo con Koundé, sin embargo, se fue largo el servicio. Sale Frankfurt.

28': SE CUIDA FRANKFURT

Cada ataque de Barcelona es un problema, y quieren tener lejos al rival de turno los alemanes.

25': BUSCA CON TODO AHORA

Barcelona desde la derecha busca con Koundé, los centros para Fermín. Defiende la parte trasera del Frankfurt. Cerca los cules del empate.

¡GOL DEL FRANKFURT!

Después de un pase en profundidad, logró marcar Ansgar Knauff. Tras un remate perfecto contra Joan García.

16': FRANKFURT COMPACTO

En defensa no permite que Barcelona cree daño ofensivo. Cuidándose en todas sus líneas.

13' PROBÓ DE MEDIA DISTANCIA

Barcelona mediante un disparo lejano, ganó un tiro de esquina. El portero de Frankfurt, actuó de forma correcta.

¡GOL ANULADO POR OFFSIDE!

Raphinha tuvo la proyección por izquierda, encaró, centró y definió Robert Lewandowski. Sin embargo, el brasileño estaba en posición adelantada. Todo invalidado.

9': BARCELONA MUY TRANQUILO

Por ahora no profundiza del todo. Expectante el equipo de Hansi Flick, para moverse en ofensiva rápidamente.

7': FUERA DE JUEGO

Barcelona en defensa intenta hacer jugadas para dejar en posición de adelanto a los atacantes de Frankfurt. Por ahora le funciona.

5': CONTROL ABSOLUTO

Barcelona mueve el balón a su comodidad. Frankfurt está en defensa bien plantado por ahora.

3': TODO CON PACIENCIA

Barcelona intenta profundizar por las bandas. Frankfurt espera para salir de contra.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Barcelona vs. Frankfurt correspondiente a la UEFA Champions League.

¡EL HIMNO DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

Suena la tonada más famosa del mundo deportivo. Barcelona recibirá al Frankfurt.

¡LOS EQUIPOS SALEN A LA CANCHA!

Barcelona y Frankfurt se verán las caras en minutos. Para este duelo por la UEFA Champions League.

¡MOMENTOS PREVIOS AL PARTIDO!

Los equipos ya están en zona de salida, esperando el pitazo inicial.

¡VIVIMOS LOS MINUTOS PREVIOS!

Barcelona recibe en el Camp Nou al Frankfurt.

Imagen

¡MENSAJE DEL ALEMÁN!

Hansi Flick habló sobre la importancia del partido contra el Frankfurt, como entrenador del Barcelona: "Lo primero que necesitamos es ganar los tres puntos, y ese es nuestro objetivo hoy".

Imagen

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Barcelona XI: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López; Lewandowski.

Frankfurt XI: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Skhiri, Götze; Knauff, Larsson, Doan.

Imagen
Imagen
¡FRANKFURT QUIERE INVADIR!

Según los recientes reportes. La oficina de atención al público del Barcelona está llena de aficionados del Frankfurt que intentan hacerse socios para conseguir una entrada para el partido de hoy. Hay aproximadamente mil aficionados que viajaron sin billete, y esperan estar hoy en las tribunas del Camp Nou.

¡DETALLE MUY IMPORTANTE!

El santuario del FC Barcelona, ​​el Camp Nou, vuelve a la fase de Champions League después de 1.140 días. Después de tanto tiempo las reparaciones que estuvo gestionando previamente.

Imagen

¡QUIEREN SER LOCALES!

Seguidores del Frankfurt tomaron las calles de Barcelona, en la previa del partido por UEFA Champions League.

Tweet placeholder

¡UN DETALLE MÁS QUE IMPORTANTE!

Barcelona se ha enfrentado al Eintracht Frankfurt dos veces en su historia, consiguiendo un empate 1-1 en Alemania. Pero también, perdiendo en casa por 2-3. Este partido traerá mucho morbo.

Imagen

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt en una jornada de lujo por UEFA Champions League.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO GRATIS por Champions League.
© Composición BOLAVIPBarcelona vs. Frankfurt EN VIVO GRATIS por Champions League.

El Spotify Camp Nou se prepara para ser el epicentro de un duelo clave en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, buscando una victoria que consolide su buen momento y le otorgue una posición privilegiada en la tabla. El conjunto culé, tras un arranque europeo con altibajos, apostará por su característico dominio del balón y su intensa presión ofensiva.

¿Cómo llegan el Barcelona y Eintracht Frankfurt?

Las incógnitas se centran en la eficacia de su ataque ante un adversario históricamente difícil y en la capacidad de su defensa para neutralizar los veloces contragolpes alemanes. Triunfar no solo es esencial para la clasificación, sino que también reforzará la moral del equipo y la confianza de la afición en el proyecto. Por otro lado, el Eintracht Frankfurt, conocido por su espíritu combativo y su rigor físico, arriba a Barcelona sin la presión de ser favorito y con grandes aspiraciones. El equipo alemán basa su juego en una alta intensidad en el mediocampo y transiciones rápidas hacia el ataque.

Imagen
Barcelona y Eintracht Frankfurt se ven las caras por UEFA Champions League. (Foto: X).

Es un rival capaz de dar sorpresas, como ha demostrado en la Bundesliga y en competiciones europeas anteriores. Su plan de juego se enfocará en una defensa sólida, intentando desarticular la circulación de pases del Barça, y buscando el gol a través de la velocidad de sus laterales y la fuerza de sus delanteros. Este enfrentamiento adquiere una trascendencia particular debido al formato de la nueva fase de liga con 36 equipos. Ambos equipos buscan ubicarse en una posición alta para tener un camino más favorable en las eliminatorias directas.

Barcelona y el Eintracht Frankfurt usarán lo mejor

Para el Barcelona, sumar los tres puntos es vital para asegurar el pase directo a octavos y quedar entre los ocho primeros de la clasificación general, evitando así los inciertos play-offs de febrero. La concentración será crucial, ya que cualquier fallo puede ser determinante en esta reñida clasificación. Se espera una fascinante contienda táctica. El Barcelona saldrá a dominar, intentando imponer su ritmo con un rápido movimiento del balón desde el pitido inicial, buscando desorganizar la defensa del Frankfurt mediante la calidad de sus jóvenes promesas y sus jugadores experimentados.

El Eintracht, por su parte, adoptará una postura de espera paciente, buscando capitalizar los errores del equipo local para lanzar un ataque fulminante. Con el Camp Nou lleno, el ambiente será un factor añadido. El equipo que logre imponer su estilo y minimizar los errores tendrá la ventaja en este emocionante choque continental, que nos tendrá a todos los aficionados pendientes desde el lugar que nos toque percibir lo que será este tipo de cotejos internacionales.

¿Qué día y horario será el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El partido entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt por la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League se disputa hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en el Spotify Camp Nou. Dependiendo de tu ubicación, el horario de inicio es: a las 21:00 h (9:00 PM) en España (Madrid); a las 14:00 h (2:00 PM) en México (CDMX); a las 15:00 h (3:00 PM) en países como Perú, Colombia y Ecuador; y a las 17:00 h (5:00 PM) en Chile, Argentina y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El partido de hoy entre el Barcelona y el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League será transmitido en una variedad de canales según la región: en España, la cobertura principal es a través de Movistar Liga de Campeones en la plataforma Movistar Plus+; para México, los aficionados podrán sintonizar TNT Sports y las plataformas HBO Max o MAX; mientras que en la mayoría de los países de Sudamérica (incluyendo Perú, Colombia, Argentina y Chile). La transmisión se realiza por ESPN (o ESPN 2) y la plataforma de streaming oficial es Disney+. Además, del minuto a minuto que te traemos vía Bolavip Perú.

DATOS CLAVE

  • El partido FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt es hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en el Spotify Camp Nou.
  • El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, busca una victoria clave en la UEFA Champions League.
  • El partido inicia a las 21:00 h (España), 15:00 h (Perú, Colombia) y será transmitido por ESPN en Sudamérica.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
