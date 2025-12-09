EN VIVO Barcelona 1-1 Frankfurt por Champions League: mirar HOY vía INTERNET TV GRATIS en ESPN 2 y Disney+

Barcelona se ha enfrentado al Eintracht Frankfurt dos veces en su historia, consiguiendo un empate 1-1 en Alemania. Pero también, perdiendo en casa por 2-3. Este partido traerá mucho morbo.

El santuario del FC Barcelona, ​​el Camp Nou, vuelve a la fase de Champions League después de 1.140 días. Después de tanto tiempo las reparaciones que estuvo gestionando previamente.

Según los recientes reportes. La oficina de atención al público del Barcelona está llena de aficionados del Frankfurt que intentan hacerse socios para conseguir una entrada para el partido de hoy. Hay aproximadamente mil aficionados que viajaron sin billete, y esperan estar hoy en las tribunas del Camp Nou.

Hansi Flick habló sobre la importancia del partido contra el Frankfurt, como entrenador del Barcelona: "Lo primero que necesitamos es ganar los tres puntos, y ese es nuestro objetivo hoy".

Michael Zetterer casi comete un error por culpa de su defensa. El portero de Frankfurt salvó lo que era un pelotazo peligroso de Barcelona.

Farès Chaïbi en la mitad de la cancha, enganchó a Eric García quien no supo reaccionar. Es falta, pero no amonestación por ahora.

Frankfurt salió con todo por la izquierda. Buscando la profundidad absoluta. La defensa de Barcelona se salvó por poco. Terminó en posición adelantada, era autogol de Gerard Martín.

El Spotify Camp Nou se prepara para ser el epicentro de un duelo clave en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, buscando una victoria que consolide su buen momento y le otorgue una posición privilegiada en la tabla. El conjunto culé, tras un arranque europeo con altibajos, apostará por su característico dominio del balón y su intensa presión ofensiva.

¿Cómo llegan el Barcelona y Eintracht Frankfurt?

Las incógnitas se centran en la eficacia de su ataque ante un adversario históricamente difícil y en la capacidad de su defensa para neutralizar los veloces contragolpes alemanes. Triunfar no solo es esencial para la clasificación, sino que también reforzará la moral del equipo y la confianza de la afición en el proyecto. Por otro lado, el Eintracht Frankfurt, conocido por su espíritu combativo y su rigor físico, arriba a Barcelona sin la presión de ser favorito y con grandes aspiraciones. El equipo alemán basa su juego en una alta intensidad en el mediocampo y transiciones rápidas hacia el ataque.

Barcelona y Eintracht Frankfurt se ven las caras por UEFA Champions League. (Foto: X).

Es un rival capaz de dar sorpresas, como ha demostrado en la Bundesliga y en competiciones europeas anteriores. Su plan de juego se enfocará en una defensa sólida, intentando desarticular la circulación de pases del Barça, y buscando el gol a través de la velocidad de sus laterales y la fuerza de sus delanteros. Este enfrentamiento adquiere una trascendencia particular debido al formato de la nueva fase de liga con 36 equipos. Ambos equipos buscan ubicarse en una posición alta para tener un camino más favorable en las eliminatorias directas.

Barcelona y el Eintracht Frankfurt usarán lo mejor

Para el Barcelona, sumar los tres puntos es vital para asegurar el pase directo a octavos y quedar entre los ocho primeros de la clasificación general, evitando así los inciertos play-offs de febrero. La concentración será crucial, ya que cualquier fallo puede ser determinante en esta reñida clasificación. Se espera una fascinante contienda táctica. El Barcelona saldrá a dominar, intentando imponer su ritmo con un rápido movimiento del balón desde el pitido inicial, buscando desorganizar la defensa del Frankfurt mediante la calidad de sus jóvenes promesas y sus jugadores experimentados.

ver también Con Lennart Karl como figura, Bayern Múnich lo dio vuelta y venció 3-1 al Sporting CP por la Champions League 2025-26: goles y resumen

ver también América de Cali venció a Atlético Nacional y los dejó fuera de la final de la Liga BetPlay

El Eintracht, por su parte, adoptará una postura de espera paciente, buscando capitalizar los errores del equipo local para lanzar un ataque fulminante. Con el Camp Nou lleno, el ambiente será un factor añadido. El equipo que logre imponer su estilo y minimizar los errores tendrá la ventaja en este emocionante choque continental, que nos tendrá a todos los aficionados pendientes desde el lugar que nos toque percibir lo que será este tipo de cotejos internacionales.

¿Qué día y horario será el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El partido entre el FC Barcelona y el Eintracht Frankfurt por la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League se disputa hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en el Spotify Camp Nou. Dependiendo de tu ubicación, el horario de inicio es: a las 21:00 h (9:00 PM) en España (Madrid); a las 14:00 h (2:00 PM) en México (CDMX); a las 15:00 h (3:00 PM) en países como Perú, Colombia y Ecuador; y a las 17:00 h (5:00 PM) en Chile, Argentina y Uruguay.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt?

El partido de hoy entre el Barcelona y el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League será transmitido en una variedad de canales según la región: en España, la cobertura principal es a través de Movistar Liga de Campeones en la plataforma Movistar Plus+; para México, los aficionados podrán sintonizar TNT Sports y las plataformas HBO Max o MAX; mientras que en la mayoría de los países de Sudamérica (incluyendo Perú, Colombia, Argentina y Chile). La transmisión se realiza por ESPN (o ESPN 2) y la plataforma de streaming oficial es Disney+. Además, del minuto a minuto que te traemos vía Bolavip Perú.

DATOS CLAVE