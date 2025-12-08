Es tendencia:
¿Reemplazo de Gorosito? Pablo Guede gusta en Alianza Lima, pero aún no hay negociaciones: información exclusiva

Alianza Lima cuenta con la oportunidad, de dar un golpe fuerte en la interna. Trayendo al técnico perfecto, para suplantar a Néstor Gorosito.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima tiene avanzado al reemplazo de Néstor Gorosito.
© GettyAlianza Lima tiene avanzado al reemplazo de Néstor Gorosito.

La búsqueda del nuevo estratega de Alianza Lima ha tomado un rumbo definido tras la salida confirmada de Néstor Gorosito el pasado domingo. Diversas fuentes periodísticas en Perú coinciden en que el nombre que ha ganado más fuerza y que cuenta con el respaldo de la administración es el del director técnico argentino Pablo Guede, quien encaja en el perfil de “fútbol más dinámico y agresivo” que el club busca implementar para la temporada 2026.

¿Pablo Guede dirigirá Alianza Lima?

Sin embargo, a pesar del interés mutuo y las conversaciones iniciadas, la situación contractual dista de estar cerrada. Tal como dijeron Gerson Cuba, Kevin Pacheco y tantos periodistas, es un nombre que gusta a la administración de Alianza Lima. Sin embargo, según pudo averiguar Bolavip con allegados a Guede, no está avanzado. Este matiz es fundamental, pues, si bien Alianza Lima ha marcado al argentino de 51 años como su objetivo principal, el proceso se maneja con cautela y paciencia, reconociendo que el fútbol es un negocio que termina siendo lo suficientemente cambiante. A tomarlo con pinzas.

Pablo Guede dirigiendo hace poco en Puebla de la Liga MX. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Pablo Guede dirigiendo hace poco en Puebla de la Liga MX. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Guede es un estratega cuyo estilo de juego se caracteriza por la alta intensidad, la presión constante y la vocación ofensiva. Esta filosofía de trabajo representa un marcado contraste con el estilo más pragmático y de contención que mostró el equipo bajo el mando de Gorosito. Su llegada no solo implicaría un cambio de persona en el banquillo, sino una renovación en la identidad de juego que busca ilusionar a la hinchada de cara a la Copa Libertadores 2026 y la Liga 1.

El perfil de Pablo Guede como técnico

Los pergaminos del técnico argentino sustentan el interés de la directiva blanquiazul. En Chile, Guede vivió su período más exitoso al frente de Colo-Colo, donde conquistó la liga, la copa y dos veces la Supercopa, demostrando su capacidad para manejar la presión en un equipo grande y exigente. Además, sumó experiencia y títulos en el fútbol argentino, logrando la Supercopa Argentina con San Lorenzo, lo que lo perfila como un DT con historial ganador en el continente.

La experiencia más reciente de Guede fue en el fútbol mexicano, donde dirigió al Puebla por un periodo cercano a los ocho meses. A pesar de que su paso por México y otros clubes tuvo ciclos relativamente cortos, la dirigencia de Alianza Lima valora su mentalidad ambiciosa y el sello ofensivo que impone a sus planteles, considerándolo ideal para liderar el proyecto de reconstrucción de cara a un nuevo año.

Alianza Lima podría cerrar a su entrenador

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el club victoriano se encuentra en una carrera contra el tiempo para definir a su nuevo líder. Si bien Pablo Guede es el nombre que más convence y que ya ha iniciado conversaciones con la administración, el mercado de pases seguirá abierto, y la definición del nuevo director técnico deberá ser monitoreada con gran atención hasta que se emita el anuncio oficial.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima busca al argentino Pablo Guede como nuevo DT tras la salida de Néstor Gorosito.
  • Pablo Guede, de 51 años, es el objetivo principal por su perfil de fútbol “dinámico y agresivo”.
  • Guede fue campeón de liga, copa y dos Supercopas con Colo-Colo en Chile, y la Supercopa Argentina con San Lorenzo.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
