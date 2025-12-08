Universitario de Deportes confirmó la salida de Jairo Vélez de la institución. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales, justo después de que el administrador Franco Velazco había adelantado que el jugador de la Universidad César Vallejo no volvería a la institución. ¿Irá a Alianza Lima?

Publicidad

Publicidad

A través de una publicación, Universitario agradeció a Jairo Vélez por su “profesionalismo” durante la temporada 2025. Esto se dio justo como consecuencia de las declaraciones de Franco Velazco, quien aseveró que esta negociación fallida es “un tema cerrado”.

Así confirmó la ‘U’ la salida de Vélez (X @Universitario).

“Lo de (Jairo) Vélez es un tema cerrado para la ‘U’. Vélez ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y de que pueda haber algún cambio, hoy no tenemos mayor intención de continuar con el vínculo“, dijo a varios medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez.

Publicidad

Publicidad

Según explicó el administrador ‘crema’, el futbolista ecuatoriano-peruano tomó una decisión “profesional”. “Él ha tomado esa decisión por intereses profesionales, familiares, y nosotros no tenemos nada que reprocharle“, comentó. Y agregó: “Esto es un trabajo, si quieren verlo más allá, es un negocio, confluyen aspectos comerciales que cada uno ve realizar”.

Así, se terminó el ciclo de Jairo Vélez en la institución ‘crema’. Disputó un total de 37 partidos donde marcó tres goles y dos asistencias. En el Torneo Apertura disputó 522 minutos (14 partidos) y en el Clausura, 649 minutos (15 encuentros). En tanto, en la Copa Libertadores fueron 289 minutos en 8 participaciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de Universitario destruyen a Jairo Vélez ante posible llegada a Alianza Lima: “Otro más queriendo sangrar al club”

¿Jairo Vélez llegará a Alianza Lima?

Tras la eliminación de Alianza Lima de los Playoffs, la confirmación de que será Perú 4 y jugará la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se generaron dudas sobre el fichaje de Jairo Vélez debido a cuestiones económicas. Esto fue advertido durante las últimas horas, pero recientemente, hubo novedades.

El director deportivo ‘blanquiazul’, Franco Navarro, ya tuvo comunicación con el presidente de la Vallejo, Richard Acuña, para hacer efecto la cláusula de Jairo Vélez y, así, acelerar su llegada. Así lo reveló el periodista Kevin Pacheco en RPP, quien también aseguró que no hay riesgo que la operación se frustre.

Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

“La idea de Alianza Lima es que el vínculo sea por 3 años. Se debe cerrar y formalizar todo esta semana, pero creo que la situación no corre ningún riesgo. Universitario desistió, pero más allá de eso, ya hay preacuerdos establecidos. Finalmente, se debe dar el fichaje”, indicó el mencionado comunicador.

Así fue el paso de Jairo Vélez por Universitario de Deportes

Jairo Vélez arribó a comienzos de este 2025 a Universitario de Deportes en calidad de cedido por toda la temporada. No obstante, la ‘U’ tenía prioridad para pagar la cláusula de salida de la Universidad César Vallejo, dueña de su ficha.

Publicidad

Publicidad

Su paso por la ‘U’ fue de menor a mayor. Comenzó siendo una opción de recambio para el mediocampo y se fue transformando en un titular en el ataque junto a Álex Valera, ganándole en reiteradas ocasiones la posición a Edison Flores.

Al final, el cuadro ‘crema’ buscó pagar la cláusula de Vélez a la Vallejo. Sin embargo, no llegó a un acuerdo en el nuevo contrato del futbolista. Fue en ese momento que apareció Alianza Lima para satisfacer las pretensiones económicas del jugador.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes confirmó oficialmente la salida de Jairo Vélez de la institución.

confirmó oficialmente la salida de de la institución. Alianza Lima busca cerrar el fichaje del volante con un contrato por 3 años .

busca cerrar el fichaje del volante con un contrato por . Franco Velazco ratificó que la negociación con el jugador es un tema cerrado.

Publicidad