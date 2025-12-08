El delantero peruano Luis Ramos ha puesto fin a meses de incertidumbre y especulación sobre su futuro. Luego de un paso altamente productivo en el América de Cali de Colombia, donde demostró su valía como uno de los atacantes más prometedores de la región, el jugador ha definido su destino, el cual se encuentra lejos del fútbol peruano y de la Liga colombiana. La decisión se oficializó tras no prosperar las negociaciones para que el club colombiano ejerciera la opción de compra de su pase, cuyo dueño es el Cusco FC.

El futuro inmediato de Luis Ramos para el 2026

El interés de grandes clubes de la Liga 1 como Alianza Lima y Universitario de Deportes terminó siendo insuficiente para retener al atacante en su país. Pese a los reportes que señalaban un avance en las conversaciones con Alianza Lima, la situación dio un giro rotundo. Fuentes cercanas a la negociación, como el periodista Gustavo Peralta, confirmaron que Ramos está a punto de mentenerse al extranjero, específicamente en la liga de Estados Unidos, un destino que ofrece mejores condiciones económicas y una plataforma de mayor visibilidad internacional.

Luis Ramos estuvo en América de Cali. (Foto: X).

La transferencia se encuentra en su fase final, conocida como la “etapa documentaria”, lo que indica que el acuerdo de venta entre el Cusco FC (club poseedor del 100% de su carta pase) y un equipo de la Major League Soccer (MLS) está prácticamente cerrado. Este traspaso representa una importante inyección económica para el club cusqueño y una clara señal del crecimiento del valor de mercado del futbolista, cuyo rendimiento en Colombia lo catapultó fuera de las fronteras sudamericanas.

Luis Ramos jugará en la MLS de Estados Unidos

Este movimiento no solo impacta la carrera del jugador a nivel de clubes, sino también sus aspiraciones en la Selección Peruana. Al unirse a una liga con una infraestructura robusta y un nivel de competencia en ascenso como la MLS, Ramos se asegura un rol continuo y exigente que podría consolidarlo como el futuro referente ofensivo de La Blanquirroja. El delantero (25 años) está llamado a tomar la posta de figuras históricas como Paolo Guerrero en el ataque nacional.

La salida de Ramos del América de Cali se produce de manera definitiva. A pesar de haber tenido un impacto positivo en el equipo, el alto costo de su cláusula de compra, que superaba el millón de dólares, resultó ser un obstáculo insuperable para el club colombiano. Con esta transferencia, se silencian las especulaciones en el entorno del fútbol peruano que soñaban con verlo liderar la ofensiva de un equipo grande como Sporting Cristal o Alianza Lima en la próxima temporada.

Otro peruano se mantiene en el extranjero

De esta manera, Luis Ramos se suma a la creciente lista de futbolistas peruanos que buscan triunfar en el fútbol norteamericano. Se espera que en las próximas horas se revele el nombre del equipo de la MLS que se hará con sus servicios, marcando el inicio de un nuevo y prometedor capítulo en la carrera del delantero peruano.

DATOS CLAVE