LaLiga

¿Qué canal transmite hoy en vivo Real Madrid vs. Barcelona, el Clásico por LaLiga 2025-26?

Real Madrid recibe a FC Barcelona en el derbi de España. En juego está el liderazgo de LaLiga. Conoce los detalles del partido.

Por Hugo Avalos

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, figuras del Barcelona y Real Madrid.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé, figuras del Barcelona y Real Madrid.

Real Madrid vs. FC Barcelona se juega este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m. (hora Lima) en el Estadio Santiago Bernabéu. El Clásico de España corresponde a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. Mira dónde ver el duelo más importante del fútbol español.

Real Madrid es el actual líder de LaLiga con 24 puntos, mientras que FC Barcelona está en segundo lugar con 22. Por lo tanto, en juego está el primer lugar del torneo español en este primer cruce entre ambos en esta temporada.

Xabi Alonso no podrá contar para este partido con Antonio Rüdiger ni con David Alaba, sus únicas dos bajas para este derbi debido a sendas lesiones. Recupera a Trent Alexander-Arnold, mientras que Dean Huijsen y Raúl Asencio se meten en la convocatoria tras dejar atrás algunas molestias.

El Barça, por su parte, tiene hasta 7 bajas por distintas lesiones, entre los que se incluyen figuras como Robert Lewandowski y Raphinha. A su vez, tampoco estará Hansi Flick en el banco de suplentes blaugrana debido a una suspensión. De esta forma, son muchos problemas para el conjunto catalán de cara a este trascendental duelo.

¿A qué hora se juega el Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:15 AM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:15 AM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12:15 PM.
  • Estados Unidos (PT): 08:15 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:15 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 03:15 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 12:15 AM.
  • China: 11:15 PM.

¿Qué canal transmite en vivo el Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

El Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona se juega este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu y corresponde a la jornada 10 de LaLiga 2025-26. Estos son los canales y las plataformas para ver el partido en vivo en los distintos sectores y países del mundo:

  • Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium
  • España | Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
  • México y Centroamérica | SKY Sports
  • Estados Unidos | ESPN App, ESPN+ Plus, fuboTV, ESPN 2 y ESPN Deportes
Las alineaciones para el derbi Real Madrid vs. FC Barcelona

REAL MADRID | Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

FC BARCELONA | Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

hugo avalos
Hugo Avalos
