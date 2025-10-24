¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona por el clásico de LaLiga de España 2025?

Llegó el momento de disfrutar una nueva edición del Clásico español entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la décima jornada de LaLiga 2025. El partido se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y promete captar la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Por su parte, El Madrid llega de vencer 1-0 a la Juventus en la Champions League, con gol de Jude Bellingham, quien empieza a reencontrarse con su mejor nivel para alegría de los aficionados ‘merengues’.

En tanto, el ‘Barca’ llega con la moral en alto tras golear 6-1 al Olympiacos en la fase de grupos de la Champions League. Aunque sufrió algunos pasajes complicados durante el compromiso, el equipo ‘blaugrana’ desató todo su poder ofensivo una vez que abrió el marcador.

A continuación, podrás conocer todos los detalles del vibrante encuentro para que no te pierdas ni un solo instante. Pon atención.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona?

El esperado Clásico entre Real Madrid y Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el liderato de LaLiga, después de obtener buenos resultados a mitad de semana en la Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona?

El duelo entre Real Madrid y Barcelona tiene previsto iniciar a las 10:15 horas de Perú, equivalente a las 15:15 horas GMT. A continuación, te mostramos los horarios en distintos países para que no te pierdas ni un segundo de este emocionante cotejo entre ‘blancos’ y ‘blaugranas’.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:15 horas

Bolivia y Venezuela: 11:15 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay: 12:15 horas

México: 09:15 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona?

El choque entre Real Madrid y Barcelona podrá disfrutarse en nuestro país a través de la señal de ESPN, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Si estás fuera de Perú, no hay motivo para preocuparse, ya que hemos elaborado una lista de canales para que puedas disfrutar sin problemas del Real Madrid vs. FC Barcelona.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: Disney+ Premium Chile: ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur: ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

