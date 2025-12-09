El reciente fichaje del extremo ecuatoriano Jairo Vélez por Alianza Lima para la temporada 2026 ha provocado una inmediata reacción en el mercado de pases del fútbol peruano. Mientras los hinchas blanquiazules celebran esta incorporación clave, su clásico rival, Universitario de Deportes, busca una respuesta estratégica que contrarreste el impacto mediático y deportivo.

¿Universitario va por el fichaje de Alan Cantero?

La directiva crema, según el periodista Gustavo Peralta, estaría interesada en Alan Cantero, un atacante argentino que actualmente está vinculado a Alianza Lima. Aunque la “U” ha negado estar persiguiendo activamente a un jugador de su rival, el interés por Cantero se fundamenta en un análisis táctico: se considera que encajaría “perfecto en el sistema” del cuerpo técnico merengue, potenciando las variantes ofensivas necesarias para la próxima campaña, incluyendo la fase internacional.

Alan Cantero en Alianza Lima. (Foto: X).

Cantero llegó a Alianza Lima cedido por Godoy Cruz de Argentina, mostrando un rendimiento intermitente pero con destellos de versatilidad. El final de su préstamo con el club victoriano abre una ventana de oportunidad crucial para Universitario. Si Alianza Lima no ejerce su opción de compra o no prorroga la cesión, el jugador volvería a ser negociable directamente con su club de origen.

Alianza Lima podría perder a Alan Cantero

Este movimiento, aunque se presente como una búsqueda puramente deportiva, se interpretaría como una “venganza” sutil y un golpe bajo para Alianza Lima, que vería a un jugador que ya conoce el medio local pasar a defender los colores de su archirrival. Esto intensifica la tensión característica del mercado de pases nacional dentro del campeonato peruano.

A pesar del “gusto” confirmado por la directiva de la “U”, Peralta aclaró que aún no hay ofertas formales ni contactos oficiales con Godoy Cruz o los agentes de Cantero. Sin embargo, el reconocimiento del interés lo posiciona como una opción seria en la agenda crema para las próximas semanas.

Universitario podría dar un golpe fuerte

De concretarse, el fichaje de Alan Cantero por Universitario no solo sumaría talento a su plantel, sino que también reavivaría la rivalidad. La respuesta de Universitario al fichaje de Vélez se enfoca en la estrategia táctica, pero en el contexto de la pugna, será visto ineludiblemente como un nuevo episodio en la lucha por la supremacía del fútbol peruano.

