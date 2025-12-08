Universitario de Deportes ya tiene una fecha final para conocer el destino de su entrenador. El futuro de Jorge Fossati ha sido hablado por semanas, pero estos últimos días han sido muy constantes. Por un lado, parece que las negociaciones con el club no van nada bien.

El entrenador en estos momento se encuentra en Uruguay en sus vacaciones, pero su representante, Pablo Bentancur es el que lleva la voz cantante en el país. Por ahora no se ha llegado a ningún acuerdo con la directiva, muchos hablan de un tema económico. Que estaría pidiendo mucho más de lo que el club está dispuesto a pagar en estos momentos.

Pero también se habla que lo que busca el ‘Nono’ es tener más poder a la hora de las decisiones finales sobre jugadores. Pues considera que no deben imponerle jugadores que él no desea en el club, sobre todo esto lo dejó claro en una entrevista. No obstante, después salió a desmentir sus propias palabras.

¿Cuándo se conocerá el destino de Jorge Fossati?

El actual administrador temporada de Universitario, Franco Velazco fue abordado en el aeropuerto Jorge Chávez por la prensa nacional. Lo que le permitió hablar de diferentes temas, pero uno de los primeros que tocó fue sobre la renocación del entrenador uruguayo.

“El tema con Fossati es netamente de negociación, debemos resolverlo el miércoles”, fueron las simples palabras que dejó Velazco sobre la situación del estratega con el club.

De esta forma, este miércoles debería de conocerse el destino del estratega uruguayo. Por el momento, está en un 50% seguro que se puede quedar y otro 50% que se puede ir de la institución. Así que habrá que estar muy atento a lo que pase este dría que será muy importante para el club, que podría comenzar la búsqueda de un nuevo Director Técnico.

Los números de Jorge Fossati en Universitario

El estratega de 73 años de edad ha tenido 2 etapas en Universitario de Deportes. La primera del 07 de marzo del 2023 al 13 de diciembre del mismo año y la segunda del 20 de abril del 2025 hasta la actualidad. En ambas etapas consiguió ser campeón nacional.

Jorge Fossati con la copa (Foto: Universitario).

En el año 2023 logró disputar un total de 42 partidos, ganó 25, empató 9 y terminó perdiendo solo 8. En goles su equipo marcó 63 y solo recibió 26. Por otro lado, en el 2025 fueron 32 duelos los que dirigió, con 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas, en este caso hicieron 49 tantos y recibieron 24.

Datos Claves

Franco Velazco indicó que el futuro de Jorge Fossati se define el miércoles.

Pablo Bentancur lidera las negociaciones mientras el técnico permanece en Uruguay.

Jorge Fossati consiguió los títulos nacionales de 2023 y 2025 con Universitario.

