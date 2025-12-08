El caso Hernán Barcos y Alianza Lima ha llegado hasta las altas esferas de la política del Perú. Tras confirmarse que el ‘Pirata’ dejará la institución blanquiazul, hubo muchos comentarios y opiniones al respecto y el último en sumarse fue el presidente de la República, José Jerí.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos disputó su último partido con la camiseta de Alianza Lima el pasado sábado en el estadio Alejandro Villanueva. Fue derrota del elenco ‘íntimo’ por penales ante Sporting Cristal por 5-4 (tras el empate 3-3). Al quedar eliminado de los Playoffs de la Liga 1, el ‘Pirata’ se despidió de la manera menos esperada.

El adiós del máximo goleador extranjero en la historia del club (77 goles) ha desatado una ola de críticas por parte de la afición blanquiazul contra la directiva, en especial contra los dirigentes Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo. Pese a ello, la decisión está tomada y el futuro del atacante estaría en otra institución del Perú.

Publicidad

Publicidad

José Jerí opinó sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

José Jerí fue el último en opinar sobre el caso Hernán Barcos y Alianza Lima. En una entrevista para El Comercio, habló de muchos temas y fue consultado sobre la salida del ‘Pirata’ de la institución blanquiazul. El presidente de la República se puso del lado de la afición y del propio atacante.

José Jerí, presidente del Perú (Getty Images).

ver también El delantero de 900 mil euros que Alianza Lima tiene avanzado para reemplazar a Hernán Barcos

“Hay que saber valorar la experiencia. Considero que todavía tiene algo que aportar. Tal vez no al mismo ritmo de hace un par de años, pero la experiencia con la juventud tiene que saber engranar de una manera adecuada para que, en este caso, Alianza pueda seguir caminando”, opinó respecto al atacante de 41 años.

Publicidad

Publicidad

En tal caso, el mandatario sostuvo que, si tuviera la posibilidad de tomar decisiones en Alianza, “sin lugar a dudas” renovaría el contrato de Hernán Barcos. Eso no quita que también le gustaría seguir contando con Paolo Guerrero. “Todos hemos vibrado cuando él ha representado a la Selección Peruana”, dijo.

José Jerí reveló cómo se hizo hincha de Universitario

Durante la charla con la periodista Milagros Leiva, el presidente del Perú también habló sobre su fanatismo por el Club Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima. Reveló cómo se hizo hincha del vigente tricampeón nacional.

“Mi afición por la U data de mi tío, que en paz descanse. Todos los domingos, en aquella época, con el televisor en blanco y negro, me sentaba al lado de él a ver todos los partidos de la U. Mi vocación y cariño por la U es por él. No me han gustado mucho los estadios”, comentó.

Publicidad

Publicidad

“La ‘U’ debe mantener el ritmo. Yo creo que la ‘U’ va a saber hacer lo que siempre hace bien, por algo somos la garra“, fue el consejo de parte de José Jerí para la institución de la cual es hincha.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos deja Alianza Lima como el máximo goleador extranjero histórico con 77 tantos .

deja Alianza Lima como el máximo goleador extranjero histórico con . El presidente José Jerí afirmó que renovaría el contrato del atacante de 41 años .

afirmó que renovaría el contrato del atacante de . El ‘Pirata’ disputó su último partido en la derrota por penales ante Sporting Cristal.

Publicidad