Dónde ver EN VIVO amistoso Arsenal vs. Real Betis: hora, alineaciones, TV y streaming online

Arsenal y Real Betis se enfrentan este miércoles 5 de agosto de 2026 en un emocionante partido amistoso de pretemporada. El encuentro se disputará en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.
El conjunto inglés busca afinar detalles tácticos de cara al inicio de la Premier League, mientras que el cuadro verdiblanco llega enfocado en consolidar a sus figuras tras una exigente gira internacional.
Hoy se juega el amistoso de Arsenal vs. Real Betis. (Foto: X).
Horario por país del Arsenal vs. Real Betis
- España: 20:30 h
- México, Perú, Colombia, Ecuador: 13:30 h
- Estados Unidos (ET): 14:30 h
- Argentina, Chile, Uruguay: 15:30 h
Dónde ver en TV y streaming el Arsenal vs. Real Betis
- México y América Latina: Transmisión en vivo y en directo mediante el canal de YouTube y plataformas digitales de Claro Sports.
- Estados Unidos: Cobertura oficial a través de FOX Deportes, fuboTV y FOX One.
- España e Internacional: Emisión exclusiva en las plataformas oficiales de los clubes (Arsenal.com y RTV Betis).
Alineaciones probables: Arsenal vs. Real Betis
Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Christos Tzolis.
Real Betis: Rui Silva; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Marc Roca, Corralejo; Antony, Isco, Pablo Fornals; Petit.
Antecedentes de Arsenal vs. Real Betis
Este amistoso en el Aviva Stadium de Dublín marca la primera vez en la historia que el Arsenal y el Real Betis se miden frente a frente en cualquier competición.
Para los Gunners, representa su retorno a la capital de la República de Irlanda tras seis años de ausencia. Para el conjunto verdiblanco, es una cita inédita, ya que disputan por primera vez un compromiso en suelo irlandés.
DATOS CLAVE
- Arsenal y Real Betis jugarán un amistoso el 5 de agosto de 2026.
- Aviva Stadium en Dublín será la sede de este partido de pretemporada.
- Claro Sports transmitirá el encuentro para Latinoamérica a las 12:30 h.