Transmisión EN VIVO Girona vs Arsenal: dónde ver por TV y streaming online

El Girona recibe al Arsenal hoy, sábado 1 de agosto, en un amistoso internacional de clubes de pretemporada. Revisa a qué hora se juega y qué se sabe sobre la transmisión del partido.

El Girona enfrenta al Arsenal este sábado 1 de agosto de 2026 a la 1:00 p. m. de Perú en un amistoso internacional de clubes. El duelo marca el arranque de la preparación 2026/27 del conjunto inglés y también sirve como presentación del nuevo proyecto del cuadro catalán ante su gente.

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Además del marco de pretemporada, el encuentro se juega en el Estadi Municipal de Montilivi como parte de la 49.ª edición del Trofeo Costa Brava, vinculada a la celebración por los 150 años de Estrella Damm.

All set in Spain.



📍 Estadi Montilivi pic.twitter.com/7rsz3etn4y — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2026

El Arsenal inicia su calendario de amistosos con este cruce y luego continuará su preparación con otro partido frente al Real Betis el 5 de agosto. El Girona, por su parte, suma una nueva prueba en su puesta a punto para la temporada 2026/27, con Quique Álvarez al mando, luego de su reciente descenso a Segunda División.

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¿Dónde ver EN VIVO Girona vs Arsenal?

El partido amistoso entre Girona y Arsenal, que se juega en el Estadi Municipal de Montilivi, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en diferentes países. Mira dónde ver este duelo:

Perú: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube)

TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube) Chile: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Colombia: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Ecuador: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) México: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, DAZN USA, fuboTV

¿A qué hora se juega Girona vs Arsenal?

Girona vs Arsenal, duelo amistoso que se juega este sábado 1 de agosto, se disputa en los siguientes horarios:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.

1:00 p. m. México (Ciudad de México): 12:00 p. m.

12:00 p. m. Chile: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Argentina: 3:00 p. m.

3:00 p. m. España: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Inglaterra: 7:00 p. m.

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