Transmisión EN VIVO Girona vs Arsenal: dónde ver por TV y streaming online

El Girona enfrenta al Arsenal este sábado 1 de agosto de 2026 a la 1:00 p. m. de Perú en un amistoso internacional de clubes. El duelo marca el arranque de la preparación 2026/27 del conjunto inglés y también sirve como presentación del nuevo proyecto del cuadro catalán ante su gente.
Además del marco de pretemporada, el encuentro se juega en el Estadi Municipal de Montilivi como parte de la 49.ª edición del Trofeo Costa Brava, vinculada a la celebración por los 150 años de Estrella Damm.
All set in Spain.— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2026
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El Arsenal inicia su calendario de amistosos con este cruce y luego continuará su preparación con otro partido frente al Real Betis el 5 de agosto. El Girona, por su parte, suma una nueva prueba en su puesta a punto para la temporada 2026/27, con Quique Álvarez al mando, luego de su reciente descenso a Segunda División.
¿Dónde ver EN VIVO Girona vs Arsenal?
El partido amistoso entre Girona y Arsenal, que se juega en el Estadi Municipal de Montilivi, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en diferentes países. Mira dónde ver este duelo:
- Perú: Claro Sports (YouTube)
- Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube)
- Chile: Claro Sports (YouTube)
- Colombia: Claro Sports (YouTube)
- Ecuador: Claro Sports (YouTube)
- México: Claro Sports (YouTube)
- Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, DAZN USA, fuboTV
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¿A qué hora se juega Girona vs Arsenal?
Girona vs Arsenal, duelo amistoso que se juega este sábado 1 de agosto, se disputa en los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.
- México (Ciudad de México): 12:00 p. m.
- Chile: 2:00 p. m.
- Argentina: 3:00 p. m.
- España: 8:00 p. m.
- Inglaterra: 7:00 p. m.
DATOS CLAVE
- Girona vs Arsenal juegan el 1 de agosto por el Trofeo Costa Brava.
- Quique Álvarez dirige al Girona tras su reciente descenso a Segunda División.
- Claro Sports transmite el encuentro en vivo desde el Estadi Municipal de Montilivi.