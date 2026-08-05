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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Juventus, amistoso en Hong Kong: TV y streaming online

Chelsea y Juventus afrontan un nuevo examen de preparación. Mira los detalles del partido y dónde seguirlo en toda Latinoamérica.

Chelsea y Juventus se enfrentan en un amistoso.
© IA GeminiChelsea y Juventus se enfrentan en un amistoso.

Chelsea se mide ante Juventus este miércoles 5 de agosto desde las 6:30 a. m. (hora peruana) en Hong Kong, en un nuevo examen de preparación para ambos clubes. Se trata de un amistoso internacional, que sirve a ambos equipos para seguir probando de cara a la temporada 2026/2027.

El conjunto inglés viene de perder un amistoso ante Tottenham Hotspur por 2-1 el sábado 1 de agosto. Juventus, por su parte, viene de ganarle 2-0 al Niza el viernes 31 de julio, en un contexto de pretemporada que ahora lo lleva a abrir su gira de verano.

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Cabe recordar que este partido marca la primera escala de la gira de verano de ‘La Vecchia Signora’, que contempla una parada en Hong Kong y luego otra en Perth. Los ‘Blues’, por su parte, seguirán en Asia para otro duelo amistoso y, luego, volverán a casa para un último partido antes del inicio de la nueva campaña.

¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs Juventus por el amistoso internacional?

El partido amistoso entre Chelsea y Juventus, que se disputa en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, tiene transmisión EN VIVO para toda América Latina por el canal de YouTube de Claro Sports.

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¿A qué hora se juega Chelsea vs Juventus?

Chelsea vs. Juventus, duelo amistoso que se juega hoy, miércoles 5 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 a. m.
  • México (CDMX): 5:30 a. m.
  • Chile y Estados Unidos (ET): 7:30 a. m.
  • Argentina: 8:30 a. m.
  • Inglaterra: 12:30 p. m.
  • Italia y España: 1:30 p. m.

DATOS CLAVE

  • Chelsea y Juventus se enfrentan este miércoles 5 de agosto en Hong Kong.
  • Claro Sports YouTube transmitirá el partido en vivo para toda América Latina.
  • Juventus viene de ganar 2-0, mientras que Chelsea cayó 2-1 ante Tottenham.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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