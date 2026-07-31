¿Celebran en Arsenal? El ultimátum que Real Madrid reveló para la renovación de Vinicius Jr.

El futuro de Vinicius Jr. todavía es muy incierto ante el interés concreto de Arsenal por ficharlo. Real Madrid tomó una drástica decisión al respecto y ahora todo está en manos del jugador. Veamos los detalles.

El caso de Vinicius Jr. viene siendo uno de los más sonados durante los últimos días. Si bien todavía está de vacaciones y deberá unirse pronto a los entrenamientos con Real Madrid, existen diversas informaciones sobre su futuro más cercano y más aún cuando tendría en Arsenal a un candidato idóneo para recibirlo muy pronto. Dicho esto, desde la capital española tomaron una decisión.

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Vinicius Jr. tiene contrato con Real Madrid hasta junio del 2027, es decir que si no llega a un acuerdo de renovación podría irse libre en el próximo mercado de pases y con todo lo que ello representa para un crack de su categoría. Arsenal se ha mostrado interesado en persuadirlo y planearían una de las ofertas más relevantes de toda su historia, aunque ahora la situación depende del brasileño.

🚨 Real Madrid have presented Vinicius Junior with their 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗥.



The club will not improve the terms and expect the winger to make a decision soon.



If Vinicius rejects the proposal, Real Madrid are prepared to sell him this summer.



(Source:… pic.twitter.com/2Bt86SzIFm — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2026

En base a estos escenarios es que hoy se pudo conocer que Real Madrid no pretende cambiar su postura ni nada por el estilo, así que la propuesta anterior de renovación se mantendrá a como de lugar. Es decir, Vinicius Jr. no será tentado con una mejora económica a la de 20 millones de euros por temporada y dicho ultimátum podría incluso ser una declaración de llamarlo transferible.

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La decisión de Arsenal tras los inconvenientes de renovación entre Real Madrid y Vinicius Jr.

En el contexto de que las opciones de renovación entre Real Madrid y Vinicius Jr. están siendo complicadas, a la espera de que puedan existir algunas reuniones más de por medio cuando el jugador se reintegre a las instalaciones del club, desde Arsenal no pretenden quedarse con los brazos cruzados y recientemente se dio la información de que estarían muy cerca de un primer acuerdo de fichaje.

Así es. Por ahora no se ha dado una oferta concreta de dinero, aunque la agencia que representa a Vinicius Jr. está al pendiente de la situación y se encargaría de negociar con Real Madrid para concretar dicha contratación. Sin duda alguna, sería el fichaje de la temporada y mientras no haya ningún entendimiento de renovación, la posibilidad está cada vez más latente para los hinchas gunners.

BOMBA: ARSENAL & VINI JR! 🇧🇷



O Arsenal teria chegado a um acordo de termos pessoais em princípio com Vinicius Junior.



A Roc Nation, empresa que representa o atacante, agora entrará em negociações com o Real Madrid.



Os Gunners preparam uma oferta milionária para tentar tirar o… pic.twitter.com/WQBiJEpeXI — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 31, 2026

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