Dónde ver EN VIVO amistoso Mallorca vs. PSG: hora, alineaciones, TV y streaming online

Entérate dónde ver en vivo el amistoso internacional: Mallorca vs PSG. Detalles completos de los canales de televisión y el streaming online.

El RCD Mallorca se mide al Paris Saint-Germain este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadi Mallorca Son Moix. El duelo corresponde a la 48.ª edición del emblemático Trofeu Ciutat de Palma.

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Este compromiso representa el primer partido del conjunto bermellón ante su público en la pretemporada. Por su parte, el equipo parisino afina detalles de cara a la Supercopa de Europa.

Mallorca vs. PSG hoy en un amistoso internacional. (Foto: X).

Horario del partido: Mallorca vs. PSG

El encuentro arranca a las 21:00 horas en la España peninsular (20:00 hora balear).

Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 h

México: 13:00 h

Estados Unidos (ET): 15:00 h

Argentina, Chile, Uruguay: 16:00 h

España: 21:00 h (20:00 h en las Islas Baleares)

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Transmisión en TV y streaming online

España: Transmisión televisiva abierta mediante el canal IB3 TV. Vía streaming se podrá seguir por la web IB3.org y en el canal oficial Esports IB3 en YouTube.

Internacional: Disponible en vivo por la plataforma oficial PSG TV Premium.

Estados Unidos: Cobertura en televisión por FOX Deportes y en plataformas digitales autorizadas.

Posibles alineaciones del Mallorca vs. PSG

RCD Mallorca: Arnau Tenas; Antonio Latorre, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Orejuela; Sala, Sergi Darder; Antoniu, Pablo Torre, Virgili; Abdón Prats. (DT: Luis García).

Arnau Tenas; Antonio Latorre, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Orejuela; Sala, Sergi Darder; Antoniu, Pablo Torre, Virgili; Abdón Prats. (DT: Luis García). Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Cordier, Beraldo, Willian Pacho, Lucea; Senny Mayulu, João Neves, Dro; Ibrahim Mbaye, Ndjantou, Khvicha Kvaratskhelia. (DT: Luis Enrique).

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Curiosidades del partido entre Mallorca y PSG

Este amistoso se acordó en el verano de 2023 como parte de las negociaciones por el traspaso del surcoreano Kang-In Lee de Palma a París. A las 20:30 horas (30 minutos antes del inicio del juego), el RCD Mallorca realizará la presentación oficial de su plantilla para la temporada 2026/27 ante su afición en Son Moix.

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