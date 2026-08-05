Dónde ver EN VIVO amistoso Mallorca vs. PSG: hora, alineaciones, TV y streaming online

El RCD Mallorca se mide al Paris Saint-Germain este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadi Mallorca Son Moix. El duelo corresponde a la 48.ª edición del emblemático Trofeu Ciutat de Palma.
Este compromiso representa el primer partido del conjunto bermellón ante su público en la pretemporada. Por su parte, el equipo parisino afina detalles de cara a la Supercopa de Europa.
Mallorca vs. PSG hoy en un amistoso internacional. (Foto: X).
Horario del partido: Mallorca vs. PSG
El encuentro arranca a las 21:00 horas en la España peninsular (20:00 hora balear).
- Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 h
- México: 13:00 h
- Estados Unidos (ET): 15:00 h
- Argentina, Chile, Uruguay: 16:00 h
- España: 21:00 h (20:00 h en las Islas Baleares)
Transmisión en TV y streaming online
- España: Transmisión televisiva abierta mediante el canal IB3 TV. Vía streaming se podrá seguir por la web IB3.org y en el canal oficial Esports IB3 en YouTube.
- Internacional: Disponible en vivo por la plataforma oficial PSG TV Premium.
- Estados Unidos: Cobertura en televisión por FOX Deportes y en plataformas digitales autorizadas.
Posibles alineaciones del Mallorca vs. PSG
- RCD Mallorca: Arnau Tenas; Antonio Latorre, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Orejuela; Sala, Sergi Darder; Antoniu, Pablo Torre, Virgili; Abdón Prats. (DT: Luis García).
- Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Cordier, Beraldo, Willian Pacho, Lucea; Senny Mayulu, João Neves, Dro; Ibrahim Mbaye, Ndjantou, Khvicha Kvaratskhelia. (DT: Luis Enrique).
Curiosidades del partido entre Mallorca y PSG
Este amistoso se acordó en el verano de 2023 como parte de las negociaciones por el traspaso del surcoreano Kang-In Lee de Palma a París. A las 20:30 horas (30 minutos antes del inicio del juego), el RCD Mallorca realizará la presentación oficial de su plantilla para la temporada 2026/27 ante su afición en Son Moix.
DATOS CLAVE
- RCD Mallorca y PSG jugarán el 5 de agosto de 2026 en Son Moix.
- El duelo por el Trofeu Ciutat de Palma será a las 21:00 horas.
- IB3 TV transmitirá el amistoso acordado por el traspaso de Kang-In Lee.