Vinícius Júnior rechazó nueva oferta del Real Madrid y hay reunión urgente por su futuro

Las posturas entre Vinícius y Real Madrid no se acercan y la posibilidad de la salida no es lejana. El brasileño tiene contrato hasta 2027. Los 'Merengues' no subirán su última oferta de renovación.

La situación entre Vinícius Júnior y el Real Madrid está en un punto crítico. La última oferta de renovación que acercó la institución ‘merengue’ fue rechazada por el jugador brasileño. Ahora, se viene una reunión clave para este miércoles 5 de agosto donde se puede definir qué pasará entre las partes. Arsenal de Inglaterra, en tanto, está atento a lo que pueda ocurrir, ya que quiere al jugador.

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ESPN reportó que las posturas entre Vini Jr. y Real Madrid están lejanas. Mientras el club le ofreció una suma de 22 millones de euros por temporada, el brasileño pretende una cifra superior (30 millones de euros al año). En este punto, el conjunto ‘blanco’ no piensa subir dicha cifra.

Así, se viene una reunión decisiva para el futuro del jugador, según reporta el citado medio. Con este panorama, la posibilidad de que defina su salida en este mismo mercado empieza a crecer considerablemente y ahí es donde Arsenal aparece como principal interesado en los servicios del brasileño.

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La situación de Vinícius Júnior y el interés del Arsenal

Actualmente, Vinícius Junior tiene contrato con Real Madrid, pero vence en junio de 2027, por lo que está entrando en el último año del mismo. Si no renueva, a partir de enero del próximo año, podrá negociar con cualquier club que lo pretenda e irse en calidad de agente libre.

Por eso, desde los ‘Merengues’ quieren definir su futuro ahora y, en caso de una salida, sacarle provecho. Ahí es donde Arsenal se pone como principal contendiente para su llegada. Pero, todo debe definirse en la reunión que tengan las partes este miércoles.

El salario del brasileño es, de acuerdo al actual vínculo, de 17.5 millones de euros por temporada. Por eso, quiere incrementarse hasta un poco menos del doble y que éste sea el mejor contrato de su carrera. Bajo estas condiciones, desde el multicampeón de Champions League no están dispuestos a ceder.

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Por su parte, Arsenal está muy interesado en contar con Vini. Ya hubo contactos con el entorno del jugador y las fuentes indican que hay buena predisposición para una posible transferencia. En tal caso, desde los ‘Gunners’ sí están preparados para satisfacer las demandas económicas del brasileño, pero restaría la negociación con el Madrid.

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, quiere a Vinícius Júnior (Getty Images).

De acuerdo al mencionado medio, no se descarta que el club español pida una cifra cercana a los 150 millones de euros por el brasileño de 26 años. Sería una inversión más que fuerte por parte del vigente campeón de la Premier League.

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