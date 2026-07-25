Dónde ver EN VIVO amistoso SV Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich: canales de TV y streaming online

Bayern viaja a Taunusstein para un amistoso, que sirve como homenaje al Wehen Wiesbaden, ya que festeja sus 100 años de existencia. Conoce los detalles.

Bayern Múnich viaja a Taunusstein, en el estado de Hesse, Alemania, para un partido amistoso ante SV Wehen Wiesbaden, que se juega este sábado 25 de julio en el BRITA-Arena. Este equipo de Tercera División del fútbol alemán festeja por todo lo alto sus 100 años de vida y tiene como visitante al conjunto ‘bávaro’.

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Ambos equipos tienen un buen partido de preparación de cara a los inicios de sus respectivas temporadas. Por el lado del Bayern, varias figuras están ausentes debido a sus respectivas participaciones en el Mundial 2026. Por lo tanto, habrá mayorías de habituales suplentes y juveniles para este partido.

Por su parte, Wehen Wiesbaden cumple 100 años de existencia y organizó un buen regalo a sus hinchas con la invitación al Bayern. Este equipo viene de ser octavo lugar en la 3. Bundesliga (Tercera División), por lo que busca la mejor forma para mejorar esa imagen.

Cabe recordar que estos dos equipos tienen un antecedente cercano. Sucedió en la DFB Pokal en agosto de 2025 cuando los ‘Bávaros’ tuvieron que sufrir para vencerlos por 3-2 con un gol de Harry Kane al minuto 94.

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¿Dónde ver EN VIVO SV Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich?

El partido amistoso entre SV Wehen Wiesbaden y Bayern Múnich no cuenta con transmisión en TV para Latinoamérica, pero existe una chance de verlo por streaming online:

FC Bayern TV PLUS

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Se trata del canal de streaming y on-demand que tiene Bayern Múnich, al cual puedes acceder desde cualquier parte del mundo, pero es pago. Para suscribirte tienes varias opciones: mensual (sale 4 euros), semestral (20 euros) y anual (36 euros).

¿A qué hora se juega SV Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich?

SV Wehen Wiesbaden vs Bayern Múnich, partido amistoso que se juega este sábado 25 de julio, cuenta con los siguientes horarios:

México, Costa Rica, Guatemala: 07:30 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 08:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 09:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 10:30 horas

España, Italia y Alemania: 15:30 horas

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