Campeón de la Bundesliga de Alemania descendió a Segunda División

Supo hacer historia en la década pasada con su título de Bundesliga. Tras 29 años en Primera, descendió a Segunda División. Un futbolista peruano supo jugar en este club.

El fútbol alemán vivió un momento histórico este lunes 25 de mayo. El VfL Wolfsburg descendió por primera vez en su historia de la Bundesliga alemana a la Segunda División. Tras su histórico ascenso en 1997 y tras 29 temporadas en la máxima categoría, ahora jugará en la 2. Bundesliga en la campaña 2026/2027. Esto se confirmó tras su derrota en el Playoff ante Paderborn.

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El Wolfsburg, que tenía entre sus filas algunos nombres destacados como el de Christian Eriksen, entre otros, perdió 2-1 ante el Paderborn en la definición del Playoff de promoción a la Bundesliga. De esta forma, consumó su descenso a Segunda División y su rival, en tanto, vuelve a Primera tras su último paso en la temporada 2019/2020.

Christian Eriksen, capitán del Wolfsburg, sufrió por los festejos del Paderborn (Getty Images).

La mala campaña del equipo de Dieter Hecking, quien asumió en marzo de este año, llevó a que termine en el puesto 16 y tenga que jugar el Playoff para evitar el descenso. Cabe recordar que St. Pauli y Heidenheim también fueron a Segunda tras terminar 18º y 17º, respectivamente. Paderborn, en tanto, se unió a Schalke 04 y a Elversberg como los nuevos equipos que tendrá la 1. Bundesliga en la temporada 2026/2027.

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Paderborn venció a Wolfsburg para volver a Primera División

El Playoff tuvo partido de ida y vuelta. El primer encuentro fue un empate sin goles en casa del Wolfsburg. La historia se definió en la casa del Paderborn donde el partido terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Debido a las reglas de esta serie, se tuvo que jugar una prórroga para romper la igualdad. Un gol de Laurin Curda al noveno minuto del primer tiempo extra decretó el 2-1.

Los ‘Lobos’ habían arrancado bien este partido de vuelta con el gol de Dzenan Pejcinovic a los 2 minutos de juego. Sin embargo, a los 13 de esa primera mitad, Joakim Maehle vio la tarjeta roja por doble amonestación. Eso perjudicó al equipo de Primera, que tuvo que resistir todo el partido con 10 jugadores en campo. Y no pudo.

Paderborn llegó al empate al minuto 37 de esa primera mitad con el gol de Filip Bilbija. Pese a ser superior, recién pudo romper el empate con el tanto en el tiempo extra para desatar el festejo de todo su público y la desazón del equipo color verde.

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Wolfsburg, excampeón de Bundesliga, descendió por primera vez tras 29 años en Primera

El Wolfsburg se volvió uno de los equipos tradicionales de la Primera División alemana tras su ascenso en 1997 (finalizó segundo en la 2. Bundesliga, por detrás de Kaiserslautern y delante de Hertha Berlin, los tres que ascendieron). Ese equipo hizo historia de la mano de Willi Reimann.

Con su ascenso, los ‘Lobos’ fueron consolidándose poco a poco en Primera hasta volverse un equipo importante, que llegó a hacer historia con algunos títulos hace algunos años. Si bien estuvo cerca del descenso en algunas ocasiones, la realidad es que se volvió un club destacado de la 1. Bundesliga.

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Entre los grandes hitos del Wolfsburg en la Bundesliga está el título logrado en la temporada 2008/2009. Ese equipo de Felix Magath contó con un equipazo, ya que tuvo algunos nombres propios, que luego también triunfaron en otras instituciones.

La base de ese equipo campeón de la Bundesliga 2008/2009 tenía a Diego Benaglio en el arco, al defensa italiano Andrea Barzagli, al mediocampista brasileño y capitán del equipo, Josué, al mediocampista Zvjezdan Misimović (máximo asistidor con 20 pases-gol) y a los goleadores Edin Dzeko (marcó 26 goles esa temporada) y Grafite (jugador del año y máximo artillero del torneo con 28 tantos).

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Tiempo después de ese histórico título, otro plantel que dejó huella fue el de la temporada 2014/2015, comandado precisamente por Dieter Hecking, el que no los pudo salvar del reciente descenso. Fue campeón de la Copa de Alemania y fue subcampeón de la Bundesliga. Tras el final de la campaña, también triunfó en la Supercopa alemana ante Bayern Múnich.

Ese equipo del 2014 y 2015 con estrellas como el belga Kevin De Bruyne, el croata Ivan Perisic, el neerlandés Bas Dost, el propio Diego Benaglio, el suizo Ricardo Rodríguez y los brasileños Naldo y Luiz Gustavo.

El futbolista peruano con pasado en Wolfsburg

Precisamente, luego de ese exitoso equipo de la temporada 2014/2015, hubo que reemplazar a las figuras. Para ello, entre los jugadores que llegaron al club de Baja Sajonia, hay que mencionar a un futbolista peruano. Es el caso de Carlos Ascues, el exdefensor de Alianza Lima y FBC Melgar.

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Carlos Ascues, en la foto oficial con el Wolfsburg (Getty Images).

Llegó al Wolfsburg a mitad de 2015, luego de que le pagó a Melgar una cifra de 1.5 millones de euros. Sin embargo, en un año y medio en la institución, antes de volver al Perú nuevamente, sólo disputó 98 minutos en dos partidos. Fue un paso no muy bueno para Ascues, sin lugar para el fútbol alemán, ya que en 2017 volvió nuevamente a Alianza Lima.

Otros futbolistas sudamericanos que tuvieron ‘Los Lobos’ en su historia han sido el paraguayo Jonathan Santana (2006-2009), quien formó parte del plantel 2008/2009 que salió campeón de la Bundesliga; los argentinos Andrés D’Alessandro (2003-2006), Diego Klimowicz (2001-2007), Facundo Quiroga (2004-2008) y Juan Carlos Menseguez (2003-2004), entre otros.

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