Felipe Chávez se prepara para jugar la Bundesliga y Vicent Kompany lo puso en el Bayer Múnich

La pretemporada del Bayern Múnich comenzó con mucha intensidad y tuvieron su primer encuentro amistoso. El Wehen Wiesbaden fue el primer rival al que enfrentaron. En este caso, el peruano Felipe Chávez logró debutar y ahora piensa en ganarse un lugar con los ‘Bávaros’.

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El peruano en este caso ingresó en el segundo tiempo en este partido amistoso. Duelo en el cual no estaban las máximas figuras del cuadro alemán, esto debido a que la mayoría jugó el Mundial 2026. Por lo tanto, varios de ellos se encuentran actualmente disfrutando de sus vacaciones.

🚨 Felipe Chávez 🇵🇪 hace su ingreso con el Bayern Múnich 🇩🇪 en el inicio del segundo tiempo en el amistoso de pretemporada ante el Wehen de la tercera división alemana.



Vincent Kompany le hace unas indicaciones al peruano al entrar a la cancha. ✍🏻 pic.twitter.com/9HKBVS2mbU — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 25, 2026

Eso sí, el rival de turno se tomó el partido bastante enserio de inicio a final. Logrando sacar un resultado favorable con un contundente 2-1 a su favor. Esto debido a que la gran mayoría de elementos usados por Vicent Kompany son jugadores de las inferiores o equipo de reserva.

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¿Felipe Chávez se quedará en el Bayern Múnich?

Esta pretemporada será importante para poder saber si se mantendrá o no en el club. Hay que recordar que solo tiene un año de contrato. Es decir que para la próxima temporada ya será agente libre y con ello, podrá comenzar a hablar con diferentes clubes en busca de un nuevo equipo si es que lo desea.

Por lo tanto, estar con el equipo en estos momentos le dará la oportunidad de mostrarse y ver si Vicent Kompany decide mantenerlo en el equipo. Lo que también es cierto, que no tendrá tantos espacios para jugar como si en un préstamo. Que quizás pueda llegar a ser más útil teniendo en cuenta su nivel.

Hay que precisar que la temporada pasada estuvo a préstamo en el Colonia de la Bundesliga. Pero no consiguió jugar muchos partidos, lo que hizo que vuelva al cuadro campeón. Eso sí, con un nuevo valor de 4 millones de euros según Transfermarkt.

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