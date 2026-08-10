Desde la plana mayor del Real Madrid, junto a José Mourinho decidieron. Se conoció cuál es el plan estimado, a seguir con respecto a Endrick.

El futuro a corto plazo de Endrick ha quedado completamente definido. La directiva del Real Madrid y el cuerpo técnico sostuvieron reuniones clave para frenar los rumores de una posible salida en este mercado estival.

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Decisión firme del Real Madrid y José Mourinho

Según reveló el Diario AS, la cúpula blanca trasladó oficialmente a la agencia de representación del atacante, Roc Nation, la determinación de mantenerlo en la plantilla. La medida contó con la aprobación de José Mourinho, quien contempla utilizar al joven talento brasileño como una opción de ataque relevante para afrontar las exigencias del calendario.

Endrick es tema principal dentro del Madrid. (Foto: X).

El propio futbolista asumió la responsabilidad de pelear por minutos de juego en el Santiago Bernabéu, desestimando el interés de clubes europeos que buscaban lograr su incorporación mediante un préstamo.

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La condición de Endrick al Real Madrid

Por su parte, el periodista Mario Cortegana, de The Athletic, añadió detalles sobre la hoja de ruta establecida. Aunque la continuidad en el primer tramo del curso es segura, la situación volverá a evaluarse formalmente durante el mercado de pases de enero.

Minutos en cancha: El protagonismo del atacante en los primeros meses de competición determinará los pasos a seguir. Opción de préstamo: Si el jugador no logra un rodaje constante antes del parón invernal, el club y sus agentes revisarán el escenario para valorar una salida cedido a mitad de temporada.

Su paso a préstamo por el Olympique de Lyon

Para comprender la cautela de la directiva, hay que recordar el antecedente inmediato del atacante. Durante la segunda mitad de la temporada pasada, el Real Madrid cedió a Endrick al Olympique de Lyon de la Ligue 1. La decisión se tomó tras un arranque de curso donde apenas disputó 99 minutos divididos entre Liga, Champions y Copa del Rey.

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En Francia, luciendo el dorsal 9, el brasileño buscó la continuidad necesaria para no perder terreno en las convocatorias de su selección. Tras esa experiencia formativa fuera de España, regresó a la Casa Blanca con el objetivo claro de convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar fijo en la rotación ofensiva.

Endrick probará suerte dentro del Real Madrid. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Endrick se quedará en el Real Madrid con la aprobación de José Mourinho.

Enero será el mes clave para evaluar su continuidad, según Mario Cortegana.

99 minutos disputó el brasileño antes de ser cedido al Olympique de Lyon.