Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan en un duelo de mitad de tabla baja donde ninguno quiere quedar enganchado en la pelea por no descender tan pronto.
Son apenas siete puntos de diferencia entre ambos en la tabla, así que un triunfo puede valer para despegarse de la zona incómoda y meterse con más calma en la temporada.
Horario del partido
- Perú: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
La actualidad de ambos equipos
El Elche llega golpeado en su localía pero con una visita resuelta a su favor: cayó 2-3 ante Real Madrid en su cancha, pero después salió a ganar 3-1 como visitante frente a Espanyol, un resultado que le devuelve algo de confianza antes de jugar en casa. Antes de esa racha había empatado 1-1 afuera contra Athletic Bilbao, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad.
El Celta, en cambio, llega con el envión de una goleada: 5-0 de local ante Racing de Santander en su última presentación. Antes había sumado dos empates seguidos, 1-1 con Málaga en su estadio y 1-1 de visitante frente a Getafe, por lo que el triunfo contundente le cae justo para cortar esa racha de puntos repartidos y llegar con otro ánimo a este cruce.
El historial entre Elche y Celta
El historial entre ambos tiene 24 antecedentes y el Celta saca ventaja clara: ganó 10 veces por 7 del Elche, con 7 empates en el medio. En goles también manda el equipo gallego, 31 contra 25 a lo largo de todos esos cruces.
El más reciente fue en mayo pasado, cuando el Celta se impuso 3-1 jugando de local. Antes de eso, en septiembre de 2025, el Elche había ganado 2-1, así que en los últimos encuentros el resultado se repartió entre los dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|28/09/2025
|Elche vs. Celta
|2-1
|Primera División
|26/04/2023
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|06/01/2023
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
|15/05/2022
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/10/2021
|Elche vs. Celta
|1-0
|Primera División
|12/02/2021
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|06/11/2020
|Elche vs. Celta
|1-1
|Primera División
|02/03/2015
|Celta vs. Elche
|1-1
|Primera División
|26/09/2014
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Elche suma 5 puntos en el torneo.
- Celta suma 7 puntos en el torneo.