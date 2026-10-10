Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan en un duelo de mitad de tabla baja donde ninguno quiere quedar enganchado en la pelea por no descender tan pronto.

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Son apenas siete puntos de diferencia entre ambos en la tabla, así que un triunfo puede valer para despegarse de la zona incómoda y meterse con más calma en la temporada.

Horario del partido

Perú: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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La actualidad de ambos equipos

El Elche llega golpeado en su localía pero con una visita resuelta a su favor: cayó 2-3 ante Real Madrid en su cancha, pero después salió a ganar 3-1 como visitante frente a Espanyol, un resultado que le devuelve algo de confianza antes de jugar en casa. Antes de esa racha había empatado 1-1 afuera contra Athletic Bilbao, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad.

El Celta, en cambio, llega con el envión de una goleada: 5-0 de local ante Racing de Santander en su última presentación. Antes había sumado dos empates seguidos, 1-1 con Málaga en su estadio y 1-1 de visitante frente a Getafe, por lo que el triunfo contundente le cae justo para cortar esa racha de puntos repartidos y llegar con otro ánimo a este cruce.

El historial entre Elche y Celta

El historial entre ambos tiene 24 antecedentes y el Celta saca ventaja clara: ganó 10 veces por 7 del Elche, con 7 empates en el medio. En goles también manda el equipo gallego, 31 contra 25 a lo largo de todos esos cruces.

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El más reciente fue en mayo pasado, cuando el Celta se impuso 3-1 jugando de local. Antes de eso, en septiembre de 2025, el Elche había ganado 2-1, así que en los últimos encuentros el resultado se repartió entre los dos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/05/2026 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 28/09/2025 Elche vs. Celta 2-1 Primera División 26/04/2023 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 06/01/2023 Elche vs. Celta 0-1 Primera División 15/05/2022 Celta vs. Elche 1-0 Primera División 03/10/2021 Elche vs. Celta 1-0 Primera División 12/02/2021 Celta vs. Elche 3-1 Primera División 06/11/2020 Elche vs. Celta 1-1 Primera División 02/03/2015 Celta vs. Elche 1-1 Primera División 26/09/2014 Elche vs. Celta 0-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 14:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis