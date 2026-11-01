Elche vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que se juegan con la tabla de fondo, y este es uno de esos casos: ninguno de los dos quiere mirar para abajo mucho más tiempo.
Son apenas cuatro puntos los que separan a estos equipos en la zona baja, y una victoria puede valer para tomar un respiro antes de que la fecha 11 siga su curso.
La actualidad de ambos equipos
El Elche llega con el envión de un 3-0 contundente de visitante ante Rayo Vallecano, que cortó una racha de empates sin goles. Antes de esa goleada había igualado sin anotaciones ante Villarreal y Celta, así que el equipo combina solidez defensiva con un golpe de efectividad reciente que le vino bien para despegarse un poco del fondo.
El Valencia, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento. Viene de caer 2-1 como local frente a Villarreal, después de dos empates seguidos sin goles o con reparto de puntos ante Athletic Bilbao y Racing de Santander. Con solo 6 puntos en 10 fechas y ubicado 19°, necesita resultados ya mismo para empezar a despegarse de la zona de descenso.
El historial entre Elche y Valencia
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Valencia, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos directos por apenas 3 del Elche, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 20 goles convertidos contra 11 del Elche a lo largo de esos cruces.
En los duelos más recientes, sin embargo, la cosa estuvo pareja: un triunfo mínimo del Elche y un empate repartieron los puntos en los últimos dos capítulos, lo que muestra que la historia no siempre se repite cuando hay urgencias de por medio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Elche vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|10/01/2026
|Valencia vs. Elche
|1-1
|Primera División
|23/04/2023
|Elche vs. Valencia
|0-2
|Primera División
|15/10/2022
|Valencia vs. Elche
|2-2
|Primera División
|19/03/2022
|Elche vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|11/12/2021
|Valencia vs. Elche
|2-1
|Primera División
|30/01/2021
|Valencia vs. Elche
|1-0
|Primera División
|23/10/2020
|Elche vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|20/03/2015
|Elche vs. Valencia
|0-4
|Primera División
|25/10/2014
|Valencia vs. Elche
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
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- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.