Elche vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Hay partidos que se juegan con la tabla de fondo, y este es uno de esos casos: ninguno de los dos quiere mirar para abajo mucho más tiempo.

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Son apenas cuatro puntos los que separan a estos equipos en la zona baja, y una victoria puede valer para tomar un respiro antes de que la fecha 11 siga su curso.

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega con el envión de un 3-0 contundente de visitante ante Rayo Vallecano, que cortó una racha de empates sin goles. Antes de esa goleada había igualado sin anotaciones ante Villarreal y Celta, así que el equipo combina solidez defensiva con un golpe de efectividad reciente que le vino bien para despegarse un poco del fondo.

El Valencia, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento. Viene de caer 2-1 como local frente a Villarreal, después de dos empates seguidos sin goles o con reparto de puntos ante Athletic Bilbao y Racing de Santander. Con solo 6 puntos en 10 fechas y ubicado 19°, necesita resultados ya mismo para empezar a despegarse de la zona de descenso.

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El historial entre Elche y Valencia

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Valencia, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos directos por apenas 3 del Elche, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 20 goles convertidos contra 11 del Elche a lo largo de esos cruces.

En los duelos más recientes, sin embargo, la cosa estuvo pareja: un triunfo mínimo del Elche y un empate repartieron los puntos en los últimos dos capítulos, lo que muestra que la historia no siempre se repite cuando hay urgencias de por medio.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Elche vs. Valencia 1-0 Primera División 10/01/2026 Valencia vs. Elche 1-1 Primera División 23/04/2023 Elche vs. Valencia 0-2 Primera División 15/10/2022 Valencia vs. Elche 2-2 Primera División 19/03/2022 Elche vs. Valencia 0-1 Primera División 11/12/2021 Valencia vs. Elche 2-1 Primera División 30/01/2021 Valencia vs. Elche 1-0 Primera División 23/10/2020 Elche vs. Valencia 2-1 Primera División 20/03/2015 Elche vs. Valencia 0-4 Primera División 25/10/2014 Valencia vs. Elche 3-1 Primera División

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Horario del partido

Perú: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis