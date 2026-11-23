Levante recibe a Elche este lunes 23 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.
Levante llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elche tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Levante empató 0-0 como visitante ante Celta en la fecha anterior. Levante está 18° en la tabla con 11 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Atlético de Madrid.
En su último compromiso, Elche perdió 0-2 como local ante Betis. El conjunto marcha 19° con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Valencia.
El historial entre Levante y Elche
Levante y Elche se enfrentaron 39 veces en los últimos años: 18 triunfos de Levante, 5 de Elche y 16 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/01/2026
|Levante vs. Elche
|3-2
|Primera División
|29/08/2025
|Elche vs. Levante
|2-0
|Primera División
|10/05/2025
|Elche vs. Levante
|1-3
|Segunda División
|16/11/2024
|Levante vs. Elche
|1-1
|Segunda División
|10/08/2024
|Elche vs. Levante
|0-1
|Club Friendlies
|24/03/2024
|Levante vs. Elche
|3-2
|Segunda División
|30/09/2023
|Elche vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|25/02/2022
|Levante vs. Elche
|3-0
|Primera División
|18/09/2021
|Elche vs. Levante
|1-1
|Primera División
|07/08/2021
|Elche vs. Levante
|1-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
En síntesis
- Levante y Elche se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 11 puntos en el torneo.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.