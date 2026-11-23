Se va una de las figuras principales de Cienciano, al terminar contrato. Santiago Arias ahora jugará, en un equipo grande del fútbol peruano.

El mercado de pases de la Liga 1 comienza a moverse con fuerza tras el cierre de la temporada 2026 y Cienciano del Cusco sufre una baja sensible en su columna vertebral. Uno de los futbolistas más regulares del cuadro imperial concluyó su vínculo contractual y continuará su carrera en uno de los clubes más grandes de la capital.

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Sporting Cristal y su contratación de nivel internacional

Se trata del mediocampista uruguayo nacionalizado peruano Santiago Arias, quien no renovó su estadía en la ciudad imperial y quedó en condición de agente libre. Esta situación fue aprovechada de inmediato por la directiva de Sporting Cristal, club que apostó por su experiencia para reforzar la zona medular de cara a la próxima campaña.

Santiago Arias se marcha de Cienciano en condición de libre. (Foto: X).

La información fue confirmada por el periodista deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Santiago Arias será nuevo jugador de Sporting Cristal. Llega en calidad de libre, ya que terminó su vínculo contractual con Cienciano”, precisó el comunicador.

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¿Quién es Santiago Arias, el nuevo refuerzo de Sporting Cristal?

Santiago Daniel Arias Fierro es un volante central nacido en Montevideo, Uruguay, el 19 de junio de 1995. A sus 31 años, el futbolista cuenta con la nacionalidad peruana desde 2025, un detalle reglamentario clave que le permite jugar en Sporting Cristal sin ocupar plaza de extranjero.

El mediocampista arribó al fútbol peruano en 2022 y rápidamente se adaptó tanto al llano como a las exigencias de la altura. Durante las temporadas 2025 y 2026, se consolidó como titular indiscutible en Cienciano, disputando tanto el torneo local como la Copa Sudamericana.

¿Cómo juega Santiago Arias y qué le dará a Sporting Cristal?

En el terreno de juego, Arias se desempeña naturalmente como pivote o volante de primera línea, destacando por su despliegue físico y orden táctico. Su principal virtud es la recuperación de balón, la anticipación en el mediocampo y la capacidad para cortar los circuitos ofensivos del rival.

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Además de su rigor en la marca, ofrece equilibrio posicional para respaldar las proyecciones de los laterales y garantiza una salida limpia desde el fondo. Con su 1,80 m de estatura, también representa una alternativa confiable en el juego aéreo defensivo y en las jugadas de pelota parada.

Trayectoria completa: ¿En qué equipos jugó antes?

Antes de llegar a La Florida, el volante central construyó una carrera ascendente entre el fútbol charrúa y la primera división del Perú:

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Boston River (2017 – 2020): Club uruguayo en el que debutó profesionalmente y acumuló 45 encuentros oficiales en la máxima categoría.

Juventud de Las Piedras (2018): Tuvo un breve paso a préstamo para sumar minutos en el ascenso uruguayo.

Club Atlético Progreso (2021): Jugó cedido en el conjunto ‘Gaucho’ antes de dar el salto al exterior.

Alianza Atlético de Sullana (2022 – 2024): Fue su primera experiencia en la Liga 1, convirtiéndose en pieza fija del mediocampo churres durante tres campañas consecutivas.

Cienciano del Cusco (2025 – 2026): Se afianzó como referente del ‘Papá’, sumando rodaje internacional en dos ediciones de la Copa Sudamericana antes de quedar libre.

Con esta incorporación, Sporting Cristal asegura jerarquía, conocimiento del medio local y marca en el mediocampo sin comprometer sus cupos foráneos para la temporada 2027.

DATOS CLAVE

Santiago Arias fichó por Sporting Cristal tras finalizar su contrato con Cienciano.

Nacionalizado peruano desde 2025, el mediocampista de 31 años no ocupará plaza de extranjero.

Jugó en Cienciano durante 2025 y 2026 disputando torneo local y Copa Sudamericana.