Villarreal vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El Villarreal tiene la chance de meterse en zona europea si aprovecha la visita de un rival que no logra despegar en el arranque de temporada. Con el envión de su triunfo en Mestalla, los locales saben que una victoria los acomoda bastante más arriba en la tabla.
Son puntos importantes para el Submarino Amarillo, que viene mejorando después de un inicio irregular, mientras que el Espanyol necesita reaccionar antes de que la distancia con la salvación empiece a pesar.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal llega entonado tras ganarle 2-1 al Valencia como visitante, resultado que cortó una racha floja que incluía un empate sin goles ante el Elche y la derrota frente a Real Madrid. Está décimo con 12 puntos en diez fechas, en una zona media que todavía puede torcer para arriba si encadena un par de triunfos como local.
El Espanyol, en cambio, no logra encontrar continuidad y llega golpeado después de perder 2-1 ante Racing de Santander. Antes había caído también de local contra el Atlético de Madrid y apenas rescató un empate frente al Málaga. Con 8 unidades y ubicado 18°, necesita sumar de visitante para no quedar más comprometido en la tabla.
El historial entre Villarreal y Espanyol
El historial entre ambos es claramente favorable al Villarreal, que ganó 21 de los 50 enfrentamientos por 8 del Espanyol, con 21 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 73 a 46 a su favor.
En los duelos más recientes el dominio se mantiene. El Villarreal se impuso en los últimos dos cruces directos, incluyendo un contundente 4-1 en febrero, y en la última década solo perdió uno de los diez partidos que se jugaron entre los dos equipos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2026
|Villarreal vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/11/2025
|Espanyol vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/04/2025
|Villarreal vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|26/09/2024
|Espanyol vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|27/04/2023
|Villarreal vs. Espanyol
|4-2
|Primera División
|09/11/2022
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|27/02/2022
|Villarreal vs. Espanyol
|5-1
|Primera División
|21/08/2021
|Espanyol vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|19/01/2020
|Villarreal vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|20/10/2019
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 08:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 10:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.