El fútbol te lleva por destinos inimaginables, por la cantidad de economía que mueve. Este será el caso de Martín Távara, quien emigrará hoy.

El futuro de Martín Távara da un giro totalmente inesperado lejos del fútbol peruano. El volante nacional cerrará su etapa en Sporting Cristal para vivir su primera experiencia internacional en una liga poco habitual para los futbolistas de nuestro país.

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Un salto inédito rumbo a la Champions League Africana

Según informó el periodista Michael Xavier, el mediocampista peruano se convertirá en nuevo refuerzo del Petro Luanda de Angola. Se trata del club más grande y actual pentacampeón de la Girabola, la máxima categoría del balompié angoleño.

Martín Távara jugará en el extranjero después de Sporting Cristal. (Foto: X).

Este traspaso representa un reto sin precedentes en la trayectoria del exjugador celeste, quien pasará a competir en el exigente circuito de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Además de defender la hegemonía del club en el torneo local, Távara tendrá la vitrina internacional de disputar la prestigiosa Champions League Africana.

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¿Por qué Luanda es una de las ciudades más caras del mundo?

Más allá de lo estrictamente deportivo, el nuevo destino del volante llama poderosamente la atención por el contexto económico de la capital angoleña. Luanda ha encabezado en varias ocasiones rankings internacionales, como los de la consultora Mercer, figurando como la ciudad más cara del mundo para trabajadores expatriados por encima de urbes como Zúrich, Hong Kong o Singapur.

Esta llamativa realidad tiene su origen en el auge petrolero que vivió Angola tras el fin de su guerra civil en 2002. La llegada masiva de ejecutivos extranjeros a una capital con infraestructura limitada disparó la demanda inmobiliaria, provocando que alquilar una vivienda segura y de estándar internacional supere hoy los 3,000 a 6,000 dólares mensuales.

A la escasez de vivienda se suma una fuerte dependencia de las importaciones para cubrir el consumo cotidiano. Debido a la limitada producción local, casi todos los alimentos, prendas y productos de supermercado que consumen los extranjeros ingresan desde el exterior con altos costos logísticos y arancelarios.

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El respaldo petrolero detrás del gigante angoleño

En este escenario económico se entiende también el poderío financiero de su nueva institución. El Atlético Petróleos de Luanda fue fundado y respaldado históricamente por Sonangol, la gigante petrolera estatal de Angola, lo que le otorga el presupuesto necesario para dominar su liga y atraer talento extranjero.

De esta manera, Martín Távara deja el Rímac para afrontar una aventura deportiva y cultural sin precedentes para un futbolista nacional. El volante buscará consolidarse como pieza clave en el gigante angoleño y dejar huella en la élite del fútbol africano.

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