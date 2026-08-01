Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Fiorentina, amistoso internacional: hora, alineaciones, TV y YouTube

Real Madrid y Fiorentina se enfrentan este sábado 1 de agosto en un amistoso. Revisa horarios, transmisión y toda la información disponible.

Real Madrid y Fiorentina juegan hoy, sábado 1 de agosto de 2026 a las 11:00 a. m. (hora peruana), en un amistoso internacional de clubes. El Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, es el escenario para este encuentro de preparación para la temporada 2026/2027.

Publicidad

Real Madrid afronta este cruce como su tercer examen de pretemporada, luego de vencer 4-1 a Leganés. El equipo dirigido por Jose Mourinho busca seguir sumando minutos y ajustar piezas de cara a sus objetivos en la campaña por empezar.

Por su parte, Fiorentina llega después de imponerse 1-0 a Watford y disputa su quinto amistoso de preparación. El conjunto dirigido por Fabio Grosso va agarrando ritmo y se acopla a su idea para mejorar la imagen de la temporada pasada.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Fiorentina?

El partido amistoso entre Real Madrid y Fiorentina, que se juega en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en diferentes países. Mira dónde ver este duelo:

Perú: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube)

TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube) Chile: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Colombia: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Ecuador: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) México: Claro Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube) Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, DAZN USA, fuboTV

FOX Deportes, FOX One, DAZN USA, fuboTV España: Real Madrid TV

Real Madrid TV Italia: DAZN Italia

¿A qué hora se juega Real Madrid vs Fiorentina?

El amistoso Real Madrid vs Fiorentina, que se juega este sábado 1 de agosto, se disputa en los siguientes horarios:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

11:00 a. m. México (Ciudad de México): 10:00 a. m.

10:00 a. m. Chile: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Argentina: 1:00 p. m.

1:00 p. m. España e Italia: 6:00 p. m.

Alineaciones para Real Madrid vs Fiorentina

REAL MADRID: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Joan Martínez, Mario Rivas, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Guler; Denzel Dumfries, Álexis Ciria y Endrick. DT: Jose Mourinho.

Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Joan Martínez, Mario Rivas, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Guler; Denzel Dumfries, Álexis Ciria y Endrick. DT: Jose Mourinho. FIORENTINA: David De Gea; Álex Jiménez, Radu Dragusin, Viery, Luca Ranieri; Rolando Mandragora, Christ Inao Oulaï, Cher Ndour, Arthur Atta, Albert Gudmunsson; y Roberto Piccoli. DT: Fabio Grosso.

DATOS CLAVE

Real Madrid vs Fiorentina juegan un amistoso este sábado 1 de agosto de 2026.

juegan un amistoso este sábado 1 de agosto de 2026. Jose Mourinho dirige al Real Madrid tras vencer 4-1 al Leganés en pretemporada.

dirige al Real Madrid tras vencer 4-1 al Leganés en pretemporada. Real Madrid TV y DAZN transmiten el encuentro en España e Italia.