Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Fiorentina, amistoso internacional: hora, alineaciones, TV y YouTube

Real Madrid y Fiorentina juegan hoy, sábado 1 de agosto de 2026 a las 11:00 a. m. (hora peruana), en un amistoso internacional de clubes. El Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, es el escenario para este encuentro de preparación para la temporada 2026/2027.
Real Madrid afronta este cruce como su tercer examen de pretemporada, luego de vencer 4-1 a Leganés. El equipo dirigido por Jose Mourinho busca seguir sumando minutos y ajustar piezas de cara a sus objetivos en la campaña por empezar.
Por su parte, Fiorentina llega después de imponerse 1-0 a Watford y disputa su quinto amistoso de preparación. El conjunto dirigido por Fabio Grosso va agarrando ritmo y se acopla a su idea para mejorar la imagen de la temporada pasada.
¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Fiorentina?
El partido amistoso entre Real Madrid y Fiorentina, que se juega en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online en diferentes países. Mira dónde ver este duelo:
- Perú: Claro Sports (YouTube)
- Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports (YouTube)
- Chile: Claro Sports (YouTube)
- Colombia: Claro Sports (YouTube)
- Ecuador: Claro Sports (YouTube)
- México: Claro Sports (YouTube)
- Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, DAZN USA, fuboTV
- España: Real Madrid TV
- Italia: DAZN Italia
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¿A qué hora se juega Real Madrid vs Fiorentina?
El amistoso Real Madrid vs Fiorentina, que se juega este sábado 1 de agosto, se disputa en los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.
- México (Ciudad de México): 10:00 a. m.
- Chile: 12:00 p. m.
- Argentina: 1:00 p. m.
- España e Italia: 6:00 p. m.
Alineaciones para Real Madrid vs Fiorentina
- REAL MADRID: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Joan Martínez, Mario Rivas, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Guler; Denzel Dumfries, Álexis Ciria y Endrick. DT: Jose Mourinho.
- FIORENTINA: David De Gea; Álex Jiménez, Radu Dragusin, Viery, Luca Ranieri; Rolando Mandragora, Christ Inao Oulaï, Cher Ndour, Arthur Atta, Albert Gudmunsson; y Roberto Piccoli. DT: Fabio Grosso.
DATOS CLAVE
- Real Madrid vs Fiorentina juegan un amistoso este sábado 1 de agosto de 2026.
- Jose Mourinho dirige al Real Madrid tras vencer 4-1 al Leganés en pretemporada.
- Real Madrid TV y DAZN transmiten el encuentro en España e Italia.