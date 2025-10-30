Es tendencia:
Sporting Cristal tendrá pretemporada con equipos de élite como Marsella y Fiorentina

Sporting Cristal podrá competir con clubes del más alto nivel. Su próxima pretemporada tendrá rivales de la talla del Marsella y Fiorentina.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sporting Cristal se prepara para una pretemporada 2026 de alto calibre, participando en un torneo amistoso internacional en Brasil durante la segunda semana de enero. Según el periodista Sandro Bazán de Diario Líbero, el club ‘celeste’ está cerca de confirmar su asistencia a este certamen, que busca fortalecer al equipo para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal contra clubes de alto nivel

La expectativa crece en torno a los posibles rivales, ya que se mencionan clubes de la talla de la Fiorentina (Italia) y el Olympique de Marsella (Francia), ambos con destacada trayectoria europea. Además, se sumarían equipos sudamericanos de peso como el anfitrión Botafogo (Brasil), el multicampeón Olimpia (Paraguay) y Defensa y Justicia (Argentina), prometiendo un desafío variado y exigente.

Estos amistosos serán cruciales para el comando técnico de Paulo Autuori, permitiendo al equipo adquirir rodaje físico, evaluar el esquema táctico y fortalecer la mentalidad bajo presión internacional. Esta estrategia busca evitar errores pasados y consolidar un nivel competitivo óptimo para la Copa Libertadores.

Sporting Cristal buscará hacer un mejor año

A nivel institucional, esta iniciativa subraya el renovado compromiso de la directiva y la nueva Dirección General de Fútbol, liderada por Julio César Uribe, en elevar el prestigio del Sporting Cristal. Competir con equipos de esta magnitud no solo impulsa la moral del plantel y atrae a la afición, sino que también proyecta la marca del club y sus jóvenes talentos en el mercado futbolístico internacional.

Aunque el nombre oficial del torneo aún no ha sido confirmado, la calidad de los clubes participantes anticipa un inicio de año memorable para el equipo rimense. Se espera que en las próximas semanas se anuncien el calendario, las sedes y el formato de la competencia, generando un gran optimismo de cara a la temporada 2026.

Los próximos rivales de Sporting Cristal

Rivalidades de Pretemporada de Sporting Cristal
Club País Confederación
**Sporting Cristal** Perú CONMEBOL
Fiorentina Italia UEFA
Olympique de Marsella Francia UEFA
Botafogo Brasil CONMEBOL
Olimpia Paraguay CONMEBOL
Defensa y Justicia Argentina CONMEBOL
Defensor Sporting Uruguay CONMEBOL
