Quién es Carlos Espí, el delantero que Real Madrid anunció como su fichaje estrella hasta el 2031

Carlos Espí fue confirmado como nuevo jugador de Real Madrid y estará bajo las órdenes de José Mourinho. En la siguiente nota conoce detalles de su formación y cómo llega al equipo merengue.

El mercado de pases no da respiro y Real Madrid acaba de dar un golpe sobre la mesa. Tras confirmarse la salida de Gonzalo García al Fulham, el equipo dirigido por José Mourinho no perdió el tiempo y anunció oficialmente la contratación de Carlos Espí, la gran revelación ofensiva de LaLiga, quien firmó un contrato por cinco temporadas que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2031.

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Hace algunas horas se hizo oficial la llegada del joven delantero de 21 años proveniente del Levante y por ello es que a continuación te contamos todo sobre la nueva joya de la Casa Blanca que vio cómo pagaron su cláusula de salida a cambio de 25 millones de euros, convirtiéndolo de esta manera en la venta más cara en toda la historia de la cantera de la institución valenciana.

De la sombra a la salvación: la irrupción de Carlos Espí

Con tan solo 21 años, el delantero valenciano e internacional con las categorías Sub-19 y Sub-20 de la Selección de España, viene de firmar la mejor temporada de su incipiente carrera (2025/2026). Sin embargo, la historia de Carlos Espí reciente tiene matices dramáticos muy importantes para resaltar y mencionar.

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Durante la primera mitad de la temporada, bajo el mando del técnico Julián Calero, el goleador pasó prácticamente desapercibido de las planificaciones estelares, acumulando meses en blanco sin jugar. Todo cambió con la llegada del estratega portugués Luis Castro al banquillo. El luso le dio la confianza que necesitaba y Carlos Espí respondió con creces:

Anotó 11 goles en la segunda vuelta del campeonato.

Se consolidó como el máximo artillero de su equipo.

Fue el héroe absoluto para evitar el descenso del Levante.

El punto de inflexión llegó en marzo (mes en el que fue elegido el MVP de LaLiga), cuando firmó un doblete vital ante el Real Oviedo que encendió la racha definitiva para amarrar la permanencia en primera división. Su soberbio nivel no pasó desapercibido en las altas esferas del fútbol español, llevándose el galardón al Mejor Jugador Sub-23 de LALIGA EA SPORTS.

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En sus tres temporadas con el primer equipo del Levante, Carlos Espí acumuló un total de 66 partidos disputados y 20 gritos sagrados, incluyendo 6 tantos fundamentales en la campaña del ascenso a la máxima categoría que al día de hoy lo confirman como el nuevo delantero del poderoso Real Madrid.

¿Cómo juega Carlos Espí, el nuevo ‘killer’ de Real Madrid?

Carlos Espí no es el típico delantero estático ni que solo es capaz de destacar moviéndose dentro del área como quizá algunos pensarían que necesita Real Madrid en estos momentos. Ha demostrado una madurez impropia de su edad para asumir la responsabilidad de ser el referente de área en la élite y destaca principalmente por las siguientes características:

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Juego aéreo letal: Es un ganador nato en los duelos por arriba, convirtiendo los centros en una pesadilla para los rivales.

Capacidad de fijar centrales: Su corpulencia y posicionamiento liberan espacios para los extremos y mediocampistas que llegan de atrás.

Definición: Tiene un instinto asesino dentro del área que transformó por completo el circuito ofensivo del Levante.

Carlos Espí y una operación que dejó a la Premier League con las manos vacías

El futuro de Carlos Espí parecía estar a miles de kilómetros de la capital española. El Levante daba por hecha su salida y el jugador tenía prácticamente todo acordado para emigrar al fútbol inglés. Brighton & Hove Albion (el club más adelantado por ficharlo) y el Hull City pujaban fuerte por él, mientras que el Villarreal aguardaba una oportunidad de contratación en la península.

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Sin embargo, la partida de Gonzalo García al Fulham de Álvaro Arbeloa obligó a la directiva merengue a moverse rápido. La intervención del Real Madrid fue inmediata: pagaron la cláusula de 25 millones de euros y le ofrecieron al goleador el primer gran contrato de su vida. El visto bueno de José Mourinho, quien veía en él una de las variantes de mayor proyección en España, fue clave para acelerar las gestiones en cuestión de horas y hoy la noticia es mundial.

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