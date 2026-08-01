Dónde ver EN VIVO amistoso Manchester United vs. Atlético de Madrid: hora, alineaciones, TV y streaming online

Manchester United y Atlético de Madrid se ven las caras hoy sábado 1 de agosto en uno de los amistosos internacionales más esperados de la jornada. El Strawberry Arena ubicado en la ciudad de Estocolmo recibirá a dos equipos que vienen trabajando arduamente en sus pretemporadas, así que a continuación descubre los detalles de la transmisión para que no te pierdas ningún detalle.
Hablando del nivel de los equipos y de cómo vienen rindiendo en lo que va de la pretemporada europea, Manchester United venció 5-0 a Rosenborg BK y previamente perdió 1-0 ante Wrexham. Por otro lado, Atlético de Madrid derrotó 4-1 a Getafe en un duelo que se disputó a puertas cerradas y que hasta ahora fue el único encuentro en esta etapa de los dirigidos por Diego Simeone.
¿A qué hora se juega el amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid?
- 06:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 07:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 08:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 09:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 10:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 14:00 | Inglaterra
- 15:00 | España
¿Dónde ver el amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid?
- España | Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
- Inglaterra | MUTV (Manchester United TV)
- Latinoamérica | Sin transmisión
- Estados Unidos | Sin transmisión
Posibles alineaciones del amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid
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Manchester United | Tom Heaton; Jaydan Kamason, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Andrey Santos, Mason Mount; Shea Lacey, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu y Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.
Atlético de Madrid | Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Morten Hjulmand; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman y Miguel Cubo. DT: Diego Simeone.
DATOS CLAVES
- Manchester United jugará contra Atlético de Madrid hoy en Estocolmo.
- Manchester United goleó 5-0 al Rosenborg BK en su reciente partido amistoso.
- Movistar Plus y MUTV transmitirá el encuentro en España e Inglaterra.