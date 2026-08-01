Dónde ver EN VIVO amistoso Manchester United vs. Atlético de Madrid: hora, alineaciones, TV y streaming online

Manchester United y Atlético de Madrid miden fuerzas en el Strawberry Arena de Estocolmo. En la siguiente nota entérate cómo vivir todas las incidencias de este prometedor partido.

Manchester United y Atlético de Madrid se ven las caras hoy sábado 1 de agosto en uno de los amistosos internacionales más esperados de la jornada. El Strawberry Arena ubicado en la ciudad de Estocolmo recibirá a dos equipos que vienen trabajando arduamente en sus pretemporadas, así que a continuación descubre los detalles de la transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

Publicidad

Hablando del nivel de los equipos y de cómo vienen rindiendo en lo que va de la pretemporada europea, Manchester United venció 5-0 a Rosenborg BK y previamente perdió 1-0 ante Wrexham. Por otro lado, Atlético de Madrid derrotó 4-1 a Getafe en un duelo que se disputó a puertas cerradas y que hasta ahora fue el único encuentro en esta etapa de los dirigidos por Diego Simeone.

¿A qué hora se juega el amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid?

06:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

07:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

08:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

09:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

10:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

14:00 | Inglaterra

15:00 | España

¿Dónde ver el amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid?

España | Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Inglaterra | MUTV (Manchester United TV)

Latinoamérica | Sin transmisión

Estados Unidos | Sin transmisión

Publicidad

Posibles alineaciones del amistoso entre Manchester United vs. Atlético de Madrid

Manchester United | Tom Heaton; Jaydan Kamason, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Andrey Santos, Mason Mount; Shea Lacey, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu y Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

Atlético de Madrid | Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Morten Hjulmand; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman y Miguel Cubo. DT: Diego Simeone.

DATOS CLAVES

Manchester United jugará contra Atlético de Madrid hoy en Estocolmo .

jugará contra hoy en . Manchester United goleó 5-0 al Rosenborg BK en su reciente partido amistoso.

goleó 5-0 al en su reciente partido amistoso. Movistar Plus y MUTV transmitirá el encuentro en España e Inglaterra.