Dónde ver EN VIVO el amistoso Manchester City vs. Inter: hora, alineaciones, TV y streaming online

Manchester City e Inter juegan este sábado 1 de agosto de 2026 a las 06:30 horas de Lima, Perú, en el marco de los amistosos internacionales de clubes. El Kai Tak Stadium de Hong Kong es el escenario para este encuentro entre dos equipos protagonistas en Europa.
Será el primer compromiso de pretemporada de Manchester City bajo la conducción de Enzo Maresca, luego de la salida del mítico Pep Guardiola. Es un partido pensado también para empezar a plasmar sus primeras ideas en la cancha.
Del otro lado, el Inter de Cristian Chivu llega con algo más de rodaje: viene de vencer 2-1 al Karlsruher SC y completó una sesión de entrenamiento en Hong Kong en la víspera de este amistoso.
DATOS CLAVE
- Manchester City e Inter juegan amistoso el 1 de agosto en Hong Kong.
- Enzo Maresca debuta como técnico del Manchester City tras salida de Guardiola.
- 08:30 horas inicia el partido en Argentina por TyC Sports y Claro Sports.
Dónde ver Manchester City vs. Inter por TV y streaming
El partido amistoso entre Manchester City e Inter, que se juega en Hong Kong, tiene distintas transmisiones de TV y streaming online. Conoce dónde ver el encuentro:
- Perú: Claro Sports
- Colombia: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports, CITY+
- Chile: Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Paraguay: Claro Sports
- México: Claro Sports, CITY+
- Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Network, fuboTV, CITY+
- España: CITY+
- Inglaterra: CITY+
- Italia: DAZN Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, SKY Go Italia, NOW TV
Quién es Carlos Espí, el delantero que Real Madrid anunció como su fichaje estrella hasta el 2031
*CITY+ es la plataforma de streaming oficial del Manchester City, la cual puedes unirte como miembro pagando una membresía mensual de 9,99 libras esterlinas o anual por 34,99 libras esterlinas.
¿A qué hora se juega Manchester City vs Inter?
El amistoso Manchester City vs. Inter, programado para este sábado 1 de agosto, se juega en los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 a. m.
- México: 5:30 a. m.
- Chile: 7:30 a. m.
- Argentina: 8:30 a. m.
- Estados Unidos: 4:30 a. m. (PT) / 7:30 a. m. (ET)
- Inglaterra: 12:30 p. m.
- Italia y España: 1:30 p. m.
Posibles alineaciones para Manchester City vs Inter
- MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Sávio Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Rayane Monga; Divin Mubamba. DT: Enzo Maresca.
- INTER: Josep Martínez; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Luka Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Ange-Yoan Bonny. DT: Cristian Chivu.