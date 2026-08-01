Dónde ver EN VIVO el amistoso Manchester City vs. Inter: hora, alineaciones, TV y streaming online

Manchester City e Inter se enfrentan en un amistoso internacional de pretemporada. Enterate dónde seguir el partido en vivo por TV y streaming en los distintos países del mundo.

Manchester City e Inter juegan este sábado 1 de agosto de 2026 a las 06:30 horas de Lima, Perú, en el marco de los amistosos internacionales de clubes. El Kai Tak Stadium de Hong Kong es el escenario para este encuentro entre dos equipos protagonistas en Europa.

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Será el primer compromiso de pretemporada de Manchester City bajo la conducción de Enzo Maresca, luego de la salida del mítico Pep Guardiola. Es un partido pensado también para empezar a plasmar sus primeras ideas en la cancha.

Del otro lado, el Inter de Cristian Chivu llega con algo más de rodaje: viene de vencer 2-1 al Karlsruher SC y completó una sesión de entrenamiento en Hong Kong en la víspera de este amistoso.

DATOS CLAVE

Manchester City e Inter juegan amistoso el 1 de agosto en Hong Kong .

juegan amistoso el en . Enzo Maresca debuta como técnico del Manchester City tras salida de Guardiola.

debuta como técnico del tras salida de Guardiola. 08:30 horas inicia el partido en Argentina por TyC Sports y Claro Sports.

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Dónde ver Manchester City vs. Inter por TV y streaming

El partido amistoso entre Manchester City e Inter, que se juega en Hong Kong, tiene distintas transmisiones de TV y streaming online. Conoce dónde ver el encuentro:

Perú: Claro Sports

Claro Sports Colombia: Claro Sports

Claro Sports Ecuador: Claro Sports

Claro Sports Argentina: TyC Sports, TyC Play, Claro Sports, CITY+

TyC Sports, TyC Play, Claro Sports, CITY+ Chile: Claro Sports

Claro Sports Uruguay: Claro Sports

Claro Sports Paraguay: Claro Sports

Claro Sports México: Claro Sports, CITY+

Claro Sports, CITY+ Estados Unidos: FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Network, fuboTV, CITY+

FOX Deportes, FOX One, CBS Sports Network, fuboTV, CITY+ España: CITY+

CITY+ Inglaterra: CITY+

CITY+ Italia: DAZN Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, SKY Go Italia, NOW TV

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*CITY+ es la plataforma de streaming oficial del Manchester City, la cual puedes unirte como miembro pagando una membresía mensual de 9,99 libras esterlinas o anual por 34,99 libras esterlinas.

¿A qué hora se juega Manchester City vs Inter?

El amistoso Manchester City vs. Inter, programado para este sábado 1 de agosto, se juega en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 a. m.

6:30 a. m. México: 5:30 a. m.

5:30 a. m. Chile: 7:30 a. m.

7:30 a. m. Argentina: 8:30 a. m.

8:30 a. m. Estados Unidos: 4:30 a. m. (PT) / 7:30 a. m. (ET)

4:30 a. m. (PT) / 7:30 a. m. (ET) Inglaterra: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Italia y España: 1:30 p. m.

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Posibles alineaciones para Manchester City vs Inter