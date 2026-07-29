Dónde ver EN VIVO Liverpool vs Wrexham amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles de dónde ver en vivo el Liverpool vs Wrexham. Amistoso internacional, mediante la televisión y el streaming online.

El Liverpool FC y el Wrexham AFC se enfrentan en uno de los compromisos amistosos más atractivos de la gira de pretemporada por Estados Unidos. El choque cruza la jerarquía de uno de los gigantes de la Premier League con el histórico ascenso del conjunto galés impulsado por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

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¿Dónde se jugará el Liverpool vs. Wrexham?

El encuentro se disputa en el Yankee Stadium, recinto ubicado en el Bronx, Nueva York. Esta emblemática casa del béisbol vuelve a transformarse en un escenario futbolístico para albergar un duelo de alto perfil entre escuadras británicas.

Hoy juegan el amistoso internacional: Liverpool vs Wrexham. (Foto: X).

Al tratarse de un partido amistoso internacional de pretemporada, ambos directores técnicos buscarán ajustar esquemas tácticos y dar rodaje a sus plantillas de cara a los torneos oficiales.

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Opciones de transmisión por televisión y streaming online

La cobertura en directo varía de acuerdo con cada región geográfica:

México y Latinoamérica: Transmisión a través de la señal de televisión de Claro Sports, su sitio web, aplicación móvil y el canal oficial en YouTube. De igual forma, el canal está disponible en plataformas como Pluto TV.

Transmisión a través de la señal de televisión de Claro Sports, su sitio web, aplicación móvil y el canal oficial en YouTube. De igual forma, el canal está disponible en plataformas como Pluto TV. Estados Unidos: Cobertura por televisión en ESPN Deportes, así como en streaming mediante la ESPN App y FuboTV.

Cobertura por televisión en ESPN Deportes, así como en streaming mediante la ESPN App y FuboTV. Reino Unido e Internacional: Emisión a través de los servicios oficiales LFCTV / All Red Video del Liverpool y Wrexham AFC Live.

Horarios para seguir el partido en vivo

El duelo arranca este miércoles 29 de julio en los siguientes horarios:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras: 17:30 h

Colombia, Ecuador, Perú: 18:30 h

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 19:30 h

Argentina, Brasil, Uruguay: 20:30 h

Estados Unidos (ET): 19:30 h

España: 01:30 h (madrugada del jueves 30 de julio)

Alineaciones probables del Liverpool vs. Wrexham

Para este compromiso, los entrenadores perfilan cuadros con rotaciones y pruebas tácticas:

Liverpool FC: Giorgi Mamardashvili; Calvin Ramsay, Ifeanyi Ndukwe, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Rio Ngumoha, Alexander Isak y Cody Gakpo.

Giorgi Mamardashvili; Calvin Ramsay, Ifeanyi Ndukwe, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Rio Ngumoha, Alexander Isak y Cody Gakpo. Wrexham AFC: Arthur Okonkwo; Max Vyner, Dominic Hyam, Lewis Brunt, Alex James; Matty James, George Dobson, George Thomason, Ollie O’Brien; Nathan Broadhead y Kieffer Moore.

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Glamour de Hollywood y tradición inglesa

El enfrentamiento no solo reúne a dos planteles en preparación, sino que enfrenta a dos mundos. El Liverpool FC, uno de los clubes más laureados del fútbol mundial, choca contra un Wrexham AFC que se ha convertido en un fenómeno global tras la llegada de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney a la directiva y el éxito de su serie documental.

Jugar en el Bronx le añade un misticismo especial al choque. El Yankee Stadium adapta su gramado para recibir nuevamente al Liverpool, club que ya ha disputado amistosos internacionales en este histórico templo del béisbol en giras pasadas, reuniendo a miles de aficionados en Nueva York.

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DATOS CLAVE