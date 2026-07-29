Dónde ver EN VIVO el amistoso Real Betis vs. Olympique de Lyon: canales de TV y streaming online

Real Betis se mide ante Olympique de Lyon en un partido amistoso hoy miércoles 29 de julio, que se disputa en Estadio Municipal de La Línea de la Concepción en Cádiz, España. Ambos equipos buscan su mejor forma de cara a la temporada 2026/2027.
El equipo de Manuel Pellegrini llega tras caer 1-0 ante Granada en otro amistoso, un ensayo que dejó al conjunto verdiblanco todavía en pleno ajuste, de cara a su participación en LaLiga y en la Champions League. Como contexto secundario, este duelo marca el regreso del Trofeo Ciudad de La Línea después de cinco años.
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Por su parte, el Olympique de Lyon de Paulo Fonseca viene de vencer 2-0 al Wolfsburgo. Este será uno de sus últimos duelos de preparación antes de su participación no sólo en la Ligue 1 sino también en la fase previa de la UEFA Champions League (enfrenta al Sparta Praga).
🏟️ Estadio Municipal de La Línea de la Concepción— Olympique Lyonnais (@OL) July 29, 2026
🏆 Trofeo Ciudad de la Línea
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¿Dónde ver EN VIVO Real Betis vs Olympique de Lyon?
El partido amistoso entre Real Betis y Olympique de Lyon, que se juega en Cádiz, tiene transmisión en vivo por el sitio web de Betis TV y por la plataforma OneFootball para todo el mundo.
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¿A qué hora se juega Real Betis vs Olympique de Lyon?
El Real Betis vs Lyon, amistoso internacional de clubes programado para hoy miércoles 29 de julio, se juega en los siguientes horarios:
- México, Guatemala y Costa Rica: 12:00 P. M.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 P. M.
- Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 2:00 P. M.
- Argentina, Uruguay y Brasil: 3:00 P. M.
- España, Alemania e Italia: 8:00 P. M.
DATOS CLAVE
- Real Betis y Lyon disputan un amistoso hoy 29 de julio en Cádiz.
- El Betis de Manuel Pellegrini llega tras caer 1-0 ante Granada.
- El partido se transmite en vivo por Betis TV y OneFootball.