Ferrán Torres puso el 1-0 en el inicio del segundo tiempo extra del Mundial 2026

La Selección de España se alzó como campeón del Mundo. El único gol del partido fue anotado por Ferrán Torres. El atacante del FC Barcelona consiguió vencer las puertas del equipo de Lionel Scaloni para así sumar su segundo título mundial.
El cuadro de Luis de la Fuente dominó todo el partido ante una Argentina irreconocible. Prácticamente el cuadro sudamericano solo se supo defender a lo largo del partido. Pero a pesar de las arremetidas del cuadro de la ‘Roja’, se supo plantar muy bien.
No obstante, en el inicio del segundo tiempo extra todo cambió. Balón para Nico Williams que lo bajó para Ferrán Torres que destruyó las ilusiones de la ‘Albiceleste’ con un remate imposible para Emiliano Martínez. El ‘Dibu’ quedó sin opción como el cuadro sudamericano.
Así fue el golazo de Ferrán Torres:
LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA
España deja sola a Inglaterra
Con esta victoria de España frente a Argentina, el conjunto ibérico sale del último lugar de los campeones dejando sola a Inglaterra. Esto debido a que de los ocho campeones, solo el cuadro de los ‘Tres Leones’ es el que no ha podido repetir el plato.
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España se una a Francia y Uruguay que se mantienen con 2 títulos mundiales hasta el momento. Mientras que el cuadro de Argentina se vuelve el segundo equipo con más finales perdidas igualando a Alemania cada uno 4 derrotas en estas instancias.
Campeones del mundo:
- Brasil 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
- Alemania 4 (1954, 1974, 1990, 2014).
- Italia 4 (1934, 1938, 1982, 2006).
- Argentina 3 (1976, 1986, 2022).
- Francia 2 (1998, 2018).
- Uruguay 2 (1930, 1950).
- España 2 (2010, 2026).
- Inglaterra 1 (1966).
Datos Claves
- España logró su segundo título mundial tras derrotar a la selección de Argentina.
- Ferrán Torres marcó el único gol del partido durante el segundo tiempo extra.
- 4 finales mundiales perdidas alcanzó Argentina, igualando así el récord de Alemania.