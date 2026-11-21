Llegó el día para la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ubicado en la ciudad de Barranquilla recibirá a Atlético Mineiro y Boca Juniors para ver quién es el nuevo campeón y podrían darse algunas sorpresas en las oncenas titulares. Es así que en la siguiente nota podrás enterarte de las modificaciones más importantes en ambos equipos.
Tanto Atlético Mineiro como Boca Juniors llegan a este encuentro con algunos jugadores entre algodones tras distintas situaciones musculares que quizá no les permita estar al 100% de sus capacidades, pero sabemos que en una final dicho aspecto pasa a un segundo plano y los dos entrenadores pondrán lo mejor de su plantilla para quedarse con el título de la Copa Sudamericana 2026.
Alineaciones titulares de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026
Atlético Mineiro | Éverson; Natanael Moreira, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
Boca Juniors | Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horarios de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026
- 15:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 18:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 19:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 23:30 | España
Predicción Copa Sudamericana 2026: resultado exacto de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors, según la IA
Canales de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026
- Argentina | DSports y DGO
- Brasil | ESPN y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica | ESPN y Disney Plus
- México | ESPN 2 y Disney Plus
- Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos | beIN Sports
- España | Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus
DATOS CLAVES
- Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan la final de Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.
- Leandro Paredes y Sebastián Villa inician como titulares en el equipo de Boca Juniors.
- ESPN y Disney Plus transmitirán la final para Perú a las 17:30 horas.