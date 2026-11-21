Conoce las formaciones titulares de Atlético Mineiro y Boca Juniors para la gran final de la Copa Sudamericana 2026 a disputarse en la ciudad de Barranquilla.

Llegó el día para la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ubicado en la ciudad de Barranquilla recibirá a Atlético Mineiro y Boca Juniors para ver quién es el nuevo campeón y podrían darse algunas sorpresas en las oncenas titulares. Es así que en la siguiente nota podrás enterarte de las modificaciones más importantes en ambos equipos.

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Tanto Atlético Mineiro como Boca Juniors llegan a este encuentro con algunos jugadores entre algodones tras distintas situaciones musculares que quizá no les permita estar al 100% de sus capacidades, pero sabemos que en una final dicho aspecto pasa a un segundo plano y los dos entrenadores pondrán lo mejor de su plantilla para quedarse con el título de la Copa Sudamericana 2026.

Alineaciones titulares de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro | Éverson; Natanael Moreira, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors | Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Horarios de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

15:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

19:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

23:30 | España

Canales de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026

Argentina | DSports y DGO

Brasil | ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica | ESPN y Disney Plus

México | ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos | beIN Sports

España | Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

DATOS CLAVES

Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan la final de Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla.

disputan la final de Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla. Leandro Paredes y Sebastián Villa inician como titulares en el equipo de Boca Juniors.

inician como titulares en el equipo de Boca Juniors. ESPN y Disney Plus transmitirán la final para Perú a las 17:30 horas.