Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe llega golpeado y necesita frenar una caída que ya empieza a preocupar en la zona baja de la tabla. Enfrente tiene a un Sevilla que recuperó el gusto por ganar y quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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Son puntos importantes para los dos, aunque por motivos distintos: el local pelea para alejarse del descenso y el visitante para no perderle pisada a los de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Getafe viene de una paliza dura, 0-4 ante Athletic Bilbao, y antes de eso ya había sumado una derrota 0-3 frente al Barcelona. El empate ante Rayo Vallecano fue el único punto de consuelo en tres fechas. Está 18° con 9 unidades en 10 partidos, una situación que empieza a encender alarmas en Getafe.

El Sevilla, en cambio, llega con el envión de una victoria clara 2-0 sobre Osasuna que cortó un bache. Antes había caído 1-4 ante Real Madrid y empatado 3-3 con Levante, en un tramo de resultados irregulares. Con 17 puntos está 6° y asomado a zona europea, algo que lo obliga a no relajarse en este tipo de visitas.

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El historial entre Getafe y Sevilla

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 de los 48 enfrentamientos frente a 16 del Getafe, con 8 empates. En goles también manda el conjunto sevillista, 63 contra 44.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene: de los últimos diez duelos, el Sevilla ganó cinco, el Getafe tres y hubo dos empates. El más reciente, en febrero de este año, terminó 0-1 a favor del Sevilla en Getafe.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 25/08/2025 Sevilla vs. Getafe 1-2 Primera División 01/02/2025 Getafe vs. Sevilla 0-0 Primera División 14/09/2024 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División 30/03/2024 Getafe vs. Sevilla 0-1 Primera División 16/01/2024 Getafe vs. Sevilla 1-3 Copa del Rey 16/12/2023 Sevilla vs. Getafe 0-3 Primera División 19/03/2023 Getafe vs. Sevilla 2-0 Primera División 08/01/2023 Sevilla vs. Getafe 2-1 Primera División 09/01/2022 Sevilla vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis