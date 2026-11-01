Dónde ver EN VIVO Getafe vs. Sevilla por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe llega golpeado y necesita frenar una caída que ya empieza a preocupar en la zona baja de la tabla. Enfrente tiene a un Sevilla que recuperó el gusto por ganar y quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
Son puntos importantes para los dos, aunque por motivos distintos: el local pelea para alejarse del descenso y el visitante para no perderle pisada a los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Getafe viene de una paliza dura, 0-4 ante Athletic Bilbao, y antes de eso ya había sumado una derrota 0-3 frente al Barcelona. El empate ante Rayo Vallecano fue el único punto de consuelo en tres fechas. Está 18° con 9 unidades en 10 partidos, una situación que empieza a encender alarmas en Getafe.
El Sevilla, en cambio, llega con el envión de una victoria clara 2-0 sobre Osasuna que cortó un bache. Antes había caído 1-4 ante Real Madrid y empatado 3-3 con Levante, en un tramo de resultados irregulares. Con 17 puntos está 6° y asomado a zona europea, algo que lo obliga a no relajarse en este tipo de visitas.
El historial entre Getafe y Sevilla
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Sevilla, que ganó 24 de los 48 enfrentamientos frente a 16 del Getafe, con 8 empates. En goles también manda el conjunto sevillista, 63 contra 44.
En los cruces más recientes la tendencia se mantiene: de los últimos diez duelos, el Sevilla ganó cinco, el Getafe tres y hubo dos empates. El más reciente, en febrero de este año, terminó 0-1 a favor del Sevilla en Getafe.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|25/08/2025
|Sevilla vs. Getafe
|1-2
|Primera División
|01/02/2025
|Getafe vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|14/09/2024
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|30/03/2024
|Getafe vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|16/01/2024
|Getafe vs. Sevilla
|1-3
|Copa del Rey
|16/12/2023
|Sevilla vs. Getafe
|0-3
|Primera División
|19/03/2023
|Getafe vs. Sevilla
|2-0
|Primera División
|08/01/2023
|Sevilla vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|09/01/2022
|Sevilla vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Getafe y Sevilla se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Getafe suma 9 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.