¿Rodri ninguneó al Real Madrid? “Barcelona fue mi primera opción”

Rodri tuvo su presentación como nuevo jugador del Barcelona. En conferencia de prensa, habló sobre su elección y dejó una frase que retumbó en Real Madrid.

Rodrigo Hernández, más conocido en el mundo como Rodri, se convirtió en nuevo futbolista del FC Barcelona. Este martes 18 de agosto tuvo su presentación como nuevo futbolista del conjunto azulgrana. Si bien estuvo en la mira del Real Madrid para un posible fichaje, el propio jugador explicó su elección por el Barça.

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La llegada de Rodri al Barcelona ha sido una de las novelas de este mercado en Europa. Es que todo hacía pensar que el Real Madrid sería su nuevo destino al asumir el final de su etapa en el Manchester City. Si bien hubo llamados y una oferta formal del conjunto ‘merengue’, apareció el Barça y el jugador optó por el Camp Nou.

Han trascendido varios motivos por los cuales Rodri habría elegido la oferta del conjunto catalán por sobre la del madrileño. Desde el proyecto deportivo hasta el convencimiento de parte del propio club en su fichaje explicarían su decisión final. En la conferencia de prensa de presentación, también dejó en claro por qué eligió llegar a este equipo.

“El Barcelona es un grandísimo club, un referente a nivel mundial por su manera de entender el fútbol y los valores que representa. Tenía alguna otra opción, pero Barcelona era la primera y así se lo hice saber a Laporta“, aseguró Rodri, de acuerdo a declaraciones reportadas por Mundo Deportivo desde la propia conferencia de prensa.

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Así, si bien no lo mencionó, el volante reconoció la oferta del Real Madrid, pero dejó en claro que su prioridad fue siempre el Barça y lo expuso en los mencionados argumentos.

Respecto a su adiós del Manchester City, dijo: “Me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí. Es un día muy especial, un nuevo capítulo muy importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura. Primero, por salir del Manchester City, un club que me lo ha dado todo y donde he sido tremendamente feliz. Estaré eternamente agradecido. Debo agradecer que hayan entendido que era un buen momento para salir”.

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Rodri ya se pone a las órdenes de Hansi Flick

Rodri espera tener sus primeros trabajos con el primer equipo del Barcelona en las próximas horas. Así lo dejó en claro en la conferencia de prensa, donde aseguró que quiere trabajar con Hansi Flick lo antes posible.

“Estoy para jugar ya. La operación no era absolutamente nada, era una intervención ambulatoria. Espero poder entrenar mañana con normalidad. Lo que el míster estime oportuno. Acabar de cerrar el fichaje y quiero ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible“, afirmó.

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, definirá cuándo debuta Rodri (Getty Images).

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El destacado mediocentro, reciente campeón del mundo con España, no formó parte de la pretemporada ‘culé’. Será trabajo del entrenador llevarlo poco a poco en la consideración para el inicio de la temporada en los próximos días.

¿Cuánto pagó FC Barcelona al Manchester City por el fichaje de Rodri?

Barcelona se quedó con el fichaje de Rodri, luego de unas arduas negociaciones con Manchester City, que recibirá 60 millones de euros fijos por su fichaje, más unos 11 millones en bonus por objetivos (sencillos de cumplir) y otros 5.5 millones (por variables más difíciles de cumplir).

DATOS CLAVE

Rodri fue presentado como nuevo futbolista del FC Barcelona el 18 de agosto.

fue presentado como nuevo futbolista del el 18 de agosto. El FC Barcelona pagó 60 millones de euros fijos al Manchester City.

pagó al Manchester City. El acuerdo suma 11 millones en bonus y 5,5 millones en variables.